Zeladoria

Agentes da Emlur realizam serviços de capinação e roçagem em seis bairros

04/04/2023 | 11:30 | 29

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) executa os serviços de zeladoria em seis bairros, nesta terça-feira (4). As ações de capinação, roçagem e pintura de meio-fio são realizadas em Manaíra, Bancários, Valentina Figueiredo, Gramame e Mumbaba. Ainda há equipes na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no José Américo.

O recolhimento de resíduos diversos como materiais misturados com terra, restos de capim, restos de móveis e resíduos domiciliares descartados irregularmente nas ruas ocorre nos bairros de Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, Praia da Penha, Praia do Seixas e Costa do sol.

Já a programação de resíduos de poda de árvores inclui as localidades de Ernesto Geisel, Irmã Dulce, Grotão, Gramame, Cidade Verde (Mangabeira), Praia da Penha, Praia do Seixas e Costa do Sol.

A população pode solicitar a realização dos serviços de coleta e de zeladoria por meio dos telefones 3218 7644, 3214 7660 e 3214 7659. O contato também pode ser feito pelo programa Prefeitura Conectada, por meio do link https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10