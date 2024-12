Veja o que abre e o que fecha em João Pessoa durante o Natal

Natal em João Pessoa | Foto: Prefeitura de João Pessoa/Divulgação. Mabel Pontes

Na quarta-feira, 25 de dezembro, por conta do feriado de Natal, muitos estabelecimentos e serviços fecham ou funcionam em horários especiais em João Pessoa. Em alguns casos, as mudanças começam na véspera de Natal, terça-feira (24).

Shoppings, agências bancárias e repartições públicas não abrem. O Jornal da Paraíba reuniu abaixo o que abre e o que fecha na capital paraibana durante o feriado de Natal.

Shoppings

Os shoppings da capital paraibana sofrem alterações no horário de funcionamento no dia 24, véspera de Natal, e no dia 25 de dezembro fecham, com apenas algumas opções de serviços disponíveis.

Confira os horários de funcionamento abaixo:

Manaíra e Mangabeira

No dia 24 de dezembro, os shoppings Manaíra e Mangabeira estarão funcionando das 10h às 20h. Já no dia 25 de dezembro, apenas o cinema estará funcionando, das 14h às 22h.

Shopping Tambiá

No dia 24 de dezembro, o shopping Tambiá estará aberto das 8h às 18h. Já no dia 25 de dezembro, o shopping Tambiá estará fechado.

Liv Mall

No dia 24 de dezembro, o Liv Mall abrirá das 9h às 18h. No dia 25 de dezembro, apenas o Rock & Ribs do shopping estará funcionando, das 12h às 22h30.

Shopping Sebrae

No dia 24 de dezembro, o shopping Sebrae estará funcionando das 9h às 18h. Já no dia 25 de dezembro, o Shopping Sebrae estará fechado.

Mag Shopping

No dia 24 de dezembro, o Mag Shopping estará funcionado das 9h às 19h. Já no dia 25 de dezembro, o Mag Shopping estará fechado.

Shopping Sul

No dia 24 de dezembro, o Shopping Sul estará funcionando das 9h às 18h. Já no dia 25 de dezembro, o Shopping Sul estará fechado.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, no dia 24 de dezembro, os bancos terão o horário de atendimento reduzido, das 9h às 11h, horário de Brasília. Já no dia 25 de dezembro, não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público.

As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. Somente o PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

Justiça

Durante este Natal (25), o Tribunal de Justiça da Paraíba funcionará em regime de plantão. Para maiores informações, o TJPB disponibiliza o link “plantões”, disponível no site do Tribunal de Justiça.

Comércio

Segundo o Sindicato dos Comerciários de João Pessoa, neste dia 25 de dezembro, obrigatoriamente, todo comércio deve ser fechado conforme estabelecido na Convenção Coletiva do Sindicato, exceto Farmácias.

Até o dia 24 de dezembro o comércio funciona normalmente.

VLTs

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos de João Pessoa (CBTU-JP), na terça-feira (24), os trens funcionarão das 4h30 até as 18h18, encerrando a operação na estação João Pessoa.

Já no dia de Natal (25), os trens trafegarão em horário reduzido, iniciando as viagens às 6h58, saindo de João Pessoa com destino a Santa Rita, até 18h04, com intervalos médios de 2 horas entre as viagens.

Repartições públicas

Durante esse Natal (25), as Repartições Públicas estarão fechadas. No dia 24, tanto as repartições estaduais quanto as municipais de João Pessoa e Campina Grande decretaram ponto facultativo. Só os serviços essenciais estarão funcionando.

Bica

No dia 23 de dezembro, a Bica funciona das 8h às 17h. No dia 24, o parque estará funcionando das 8h às 14h, mas no Natal (25), a Bica estará fechada.

Correios

Nos dias 24 de dezembro, os Correios funcionam por seis horas seguidas, conforme o expediente de cada unidade. Já no dia 25 de dezembro, não haverá expediente.