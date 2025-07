diversão que inclui’ é tema da Tardezinha Inclusiva deste domingo

A edição do mês de julho da Tardezinha Inclusiva, um dos braços do projeto Somos Capazes, será realizada neste domingo (27) e apresenta o tema ‘Férias: diversão que inclui’. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), Associação Paraibana de Autismo (APA) e Turma Tá Blz, o evento acontece no Centro Cultural de Mangabeira, a partir das 14h.

“A Tardezinha Inclusiva é um projeto que nos deixa muito contentes e felizes porque ela se mostrou, ao longo desses últimos quatro anos, uma experiência de muito sucesso no processo de inclusão social por meio da arte e da cultura, voltado para crianças autistas”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que a Funjope e a APA têm realizado com frequência essa ação que tem um caráter lúdico, pedagógico, inclusivo porque capacita as famílias, as mães, os pais, as crianças atípicas a estabelecer um diálogo com outras crianças e adultos num processo que integra diversão, lazer, arte, cultura, e as crianças sendo protagonistas nesse processo.

“Não é à toa que alguns municípios da Paraíba estão fazendo procedimentos para adotar a Tardezinha Inclusiva nas suas cidades, assim como outros municípios do Brasil. Ficamos muito contentes e felizes por todo o sucesso dessa ação”, acrescenta o diretor.

Hosana Carneiro, presidente da APA, destaca que a Tardezinha Inclusiva vai falar sobre o tema férias e destaca que o evento vai ter muita dança e diversão, já que as férias são um momento de liberdade. Por isso, a Tardezinha será voltada à liberdade de expressão, onde elas vão poder dançar à vontade, como sempre fazem.

“Teremos atrações no palco, coreografias. As mães e pais também participam. Então, vai ser uma Tardezinha cheia de felicidade. É uma Tardezinha que se aproxima do aniversário da capital João Pessoa e é muito bom saber que os autistas são parte da cidade, que eles vivem eventos culturais voltados para eles. Isso é muito feliz para nós, saber que nossos autistas, há quatro anos, fazem parte dessa comemoração de festa, alegria e sabedoria do nosso prefeito e do nosso secretário Marcus Alves”, afirma.

Nik Fernandes, uma das organizadoras do evento, observa que a Tardezinha Inclusiva se consolidou como referência em cultura inclusiva, lazer e terapia cultural para crianças atípicas e chega, neste mês, com uma temática especial: ‘Férias – diversão que inclui’.

“A proposta é simples e poderosa: garantir que todas as crianças, independentemente de suas condições, tenham direito a um momento de alegria, convivência e pertencimento. Em um cenário onde ainda existem muitas barreiras para o acesso de crianças atípicas ao lazer, a Tardezinha Inclusiva firma como um espaço seguro, acessível e cheio de afeto, onde cada sorriso tem valor, cada independência é uma emoção, cada detalhe é pensado com carinho e cada brincadeira carrega o poder da inclusão verdadeira”, pontua Nik Fernandes.

Programação – A Tardezinha Inclusiva terá uma programação repleta de atividades recreativas, brinquedos infláveis, aulão de dança com a professor Kesia e convidados, apresentações artísticas de Luiz Felipe, Ana Beatriz, Kwen Dance Team, Mix Dance Crew, Difers – hip hop, oficinas criativas, personagens como os palhaços Kika e Baba Baby, jogos de tabuleiro, trancistas, serviços odontológicos, clínica de estética, atendimento jurídico e a Feirinha Inclusiva, com produtos feitos pelas mães.