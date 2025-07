Prefeitura divulga vídeos explicativos sobre como realizar principais serviços no novo Portal do Contribuinte

A Secretaria da Receita da Prefeitura de João Pessoa publicou, por meio do perfil institucional da rede social Instagram (@prefjoaopessoa), vídeos ensinando o contribuinte como realizar os principais serviços solicitados no Portal do Contribuinte do novo Sistema Tributário do Município (https://receita.joaopessoa.pb.gov.br/portal-serem). Através destes vídeos explicativos, o cidadão é orientado sobre como proceder para gerar guias de IPTU e TCR, como solicitar guia de ITBI, como cadastrar e emitir nota fiscal avulsa e, também, como emitir certidão negativa.

Os vídeos, que contam com a apresentação do secretário executivo da Receita, Adenílson Ferreira, também estão sendo disponibilizados no Youtube e podem ser acessados através do próprio Portal do Contribuinte. “Criamos estes vídeos com o intuito de facilitar a compreensão dos contribuintes sobre como proceder para realizar alguns dos serviços mais procurados por eles ao acessar o Portal. Estamos neste período ainda de início de uso do novo sistema e de adaptação dos contribuintes sobre como utilizá-lo, mas estes vídeos auxiliam para que eles consigam gerar estas guias de forma online, sem precisar se deslocar ao atendimento da Receita”, afirmou.

O secretário explica que o objetivo do Sistema Tributário é de modernizar o atendimento da Receita ao ponto de cada contribuinte ter acesso a todos os serviços de forma online. O atendimento presencial da Receita funciona no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, de 8h às 14h, através da distribuição de até 350 fichas diariamente. “Com o Portal do Contribuinte, o cidadão já tem acesso a diversos serviços online, tanto através do computador como também do próprio celular. Antes de procurar o atendimento presencial, ele pode buscar solucionar suas demandas pelo Portal de qualquer lugar onde estiver. E em caso de dúvidas, estes vídeos lançados podem ajudar”, disse.

Guias de IPTU e TCR – Para gerar as guias do IPTU ou TCR pelo computador ou celular, o contribuinte precisa ter acesso ao número de inscrição do imóvel, que pode ser encontrado em guias de anos anteriores. A inscrição do imóvel é composta por seis números e mais um dígito verificador (ex: 123456-0). Mas, para acessar as informações do imóvel, basta digitar os seis primeiros números. Além disso, para emitir a guia, o navegador utilizado para acessar a internet, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari e Opera, por exemplo, deve permitir Pop-Ups. Esta informação pode ser encontrada nas ‘configurações de privacidade ou conteúdo’ do navegador.