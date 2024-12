Flamengo volta à Paraíba em 2025 com jogo do Carioca, em Campina Grande

Os torcedores do Flamengo em Campina Grande e região poderão matar a saudade de ver o time jogando no Estádio Amigão após 12 anos desde a última vez. A FERJ acatou o pedido da Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB), feito na última quinta-feira (19), e a partida entre Flamengo e Madureira, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, acontecerá na terra do Maior São João do Mundo, no dia 15 de janeiro.

+ Leia mais notícias do esporte no Jornal da Paraíba

(Foto: Divulgação). (Foto: Divulgação)

A última vez que o Flamengo jogou no Estádio Amigão foi em 2013, enfrentando o Campinense pela 2ª fase da Copa do Brasil. O Rubro-Negro carioca venceu o Rubro-Negro paraibano por 2 a 1.

Como aconteceu neste ano de 2024, o Rubro-Negro fará seus primeiros jogos do Campeonato Carioca em outras cidades do país, buscando uma maior aproximação com os torcedores espalhados fora do Rio de Janeiro.

A Paraíba será novamente sede de um dos jogos, porém, desta vez, a cidade é Campina Grande. Neste ano a partida entre Nova Iguaçu x Flamengo, pela 2ª rodada do Carioca, aconteceu em João Pessoa.

Nova Iguaçu x Flamengo, pelo Campeonato Carioca foi o melhor público pagante na Paraíba em 2024. Matheus Aquino

Vale lembrar que o Flamengo deve mandar o Sub-20 para o jogo em Campina Grande. Essa estratégia tem sido adotada nos últimos inícios de Carioca, com os profissionais assumindo geralmente a partir da 4ª rodada. Mas, com novo técnico e gestão, é importante aguardar confirmações. Essa, porém, é a tendência.

Contra o Madureira, o Flamengo fará seu 23º jogo na Paraíba em toda a sua história. O retrospecto é favorável: 18 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota (1952). No Amigão, foram 5 jogos: vitórias sobre Treze (75, 82, 84) e Campinense (2013), além de 0x0 com o Fluminense (95).