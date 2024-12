Servidores e estudantes do IFSP apresentam resultados de projetos com a Receita Federal

Por MRNews



Foram tratados os resultados alcançados com a descaracterização de TV-boxes apreendidas e novos projetos para 2025

Em reunião na delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba, no dia 17 de dezembro, servidores e estudantes do Campus Salto do IFSP apresentaram os resultados conquistados no âmbito do projeto “Bem-Te-Vi”, criado para o desenvolvimento de iniciativas que contemplem o reaproveitamento de mercadorias apreendidas, outrora descartadas, em projetos sociais.

No encontro com o delegado auditor-fiscal Ari José Brandão Júnior e a representante da equipe de Cidadania Fiscal, a analista-tributária Mirtes de Fátima dos Santos, foram tratados os resultados alcançados em 2024; entre eles a descaracterização de mais de mil TV-Boxes. Também foram discutidas novas ideias para 2025, como a criação de jogos educativos para serem instalados nos aparelhos.

Além do professor Luís Henrique Sacchi, idealizador do projeto, participaram da reunião os estudantes Thiago Rafael Gonçalves da Silva e Márcio Fernandes Maranho, o professor Fábio Alexandre Caraviere Modesto e, representando o Núcleo de Inteligência e Sustentabilidade (NIS), o técnico Jairo Almeida. A gerente nacional da Equipe de Cidadania Fiscal da Receita Federal, a analista-tributária Ana Paula Sacchi Kuhar, também esteve no encontro.

Os servidores Luís Henrique Sacchi e Jairo Almeida apresentaram o panorama da Evasão Escolar no IFSP. Eles apresentaram como método de mitigação da questão da evasão a implementação de uma solução para monitorar a frequência dos discentes utilizando as TV-boxes, que está sendo desenvolvida no Campus Salto, pelo professor Luís e seus alunos.

O software irá auxiliar os docentes na realização da chamada de presença em sala de aula, contando com um módulo de leitor biométrico conectado a uma TV-box. Estes deverão ficar nas salas de aula, e um servidor de banco de dados manterá os registros de presença dos alunos. Ao final da aula, o sistema enviará para o docente uma planilha com as presenças e ausências, facilitando a inserção no sistema acadêmico.

Além disso, o sistema contará, ainda, com um módulo baseado em Ciência dos Dados, que vai mapear estudantes em via de evasão, permitindo o acompanhamento sociopedagógico aos primeiros indícios de uma possível evasão, com intervenções preventivas do ponto de vista pedagógico, financeiro e psicológico na promoção da permanência e êxito dos estudantes.

O professor Luís destacou em sua apresentação que o sistema será construído dentro da filosofia do software livre, podendo ser usado por outras instituições de ensino públicas ou privadas.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba