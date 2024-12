Cícero Lucena entrega Escola Municipal José de Novais, a 42ª reconstruída pela Prefeitura

O ano está encerrando, mas o prefeito Cícero Lucena segue trabalhando para melhorar ainda mais qualidade da Educação de João Pessoa. Nesta sexta-feira (20), o gestor entregou a reforma e modernização da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. José Novais – a 42ª reconstruída pela Prefeitura. A unidade de ensino, que fica no Bairro dos Novais, recebeu investimentos de quase R$ 600 mil.

“A escola está no padrão da Educação praticada hoje, com o compromisso de fazer um ensino do futuro na nossa cidade, com a inserção de tecnologia, Sala Google, também com bibliotecas totalmente completas, ar-condicionado em todas as salas. Aqui tem um processo pedagógico maravilhoso, vimos os alunos do 5º ano falando Inglês, fluentemente, teve apresentação teatral, apresentação musical, ou seja, essa é a Educação do futuro que nós queremos para a nossa cidade”, contou o prefeito.

A escola recebeu uma série de melhorias em sua estrutura física como climatização em todas as salas, pintura, instalação de um reservatório de água, recuperação de coberta, substituição da rede hidrossanitária e de esquadrias, execução de um novo projeto elétrico e projeto de combate à incêndio.

“A gente fica muito feliz quando consegue entregar de volta para a comunidade uma escola nesse porte, nesse padrão, como escola pública. Eu que vim de escola privada também como professora, a gente vê a alegria de todos que formam a escola, todos que participam aqui do dia a dia, diretor, professor, especialista, os alunos, em ver esse avanço grande. É um padrão só para todas as escolas, independente do bairro que seja a unidade. E a gente fica feliz porque soma com o trabalho que está sendo realizado na parte pedagógica da escola. A gente sabe que vai continuar avançando”, disse a secretária de Educação, América Castro.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, mais de R$ 50 milhões foram investidos nas 42 duas unidades de ensino que já foram entregues. “Nós estamos trabalhando em mais 62 escolas, que hoje estão em obras. Mais de 100 estão sendo preparadas para as novas contratações, todas com esse mesmo padrão de acessibilidade, de inclusão, climatização, padronização das salas, Sala Google, Sala Make, trazendo tecnologia para que a gente possa ter um ambiente compatível com a qualidade”, explicou Rubens.

A solenidade contou uma linda apresentação cultural dos alunos da escola, que falaram sobre a importância do respeito. Estiveram presentes no evento o vice-prefeito Leo Bezerra, o deputado estadual João Gonçalves, o vereador eleito João Almeida, além de vários secretários e auxiliares da gestão.