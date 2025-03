TJ passará a usar sistema para pagamento de alvarás por Pix na Paraíba

FOTO EDNALDO ARAUJO

A presidência do Tribunal de Justiça da Paraíba comunicou oficialmente à seccional da OAB na Paraíba a migração dos serviços bancários judiciais do Banco do Brasil para o Banco de Brasília (BRB). Com o novo banco, deverá ocorrer a implementação do sistema de alvará via PIX, que promete mais celeridade nas operações.

No entanto, o período de transição exige algumas alterações de procedimentos, tendo em vista que de 29 de março a 13 de abril a expedição e o envio de alvarás às instituições financeiras serão temporariamente interrompidos para viabilizar a migração das contas.

A previsão é que a prestação do serviço integral pelo BRB seja iniciada a partir do dia 14 de abril.

“Solicito a necessária compreensão da advocacia quanto ao período de transição, assegurando que a Presidência do TJPB está inteiramente empenhada em minimizar os transtornos que eventualmente possam surgir neste processo”, reforçou o presidente do TJ no ofício.