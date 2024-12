Fluminense entra na disputa por Tiquinho Soares, do Botafogo, para 2025

O Fluminense demonstrou interesse na contratação de Tiquinho Soares, atacante do Botafogo, para a temporada de 2025. O clube carioca fez um contato inicial com o estafe do paraibano, mas ainda não iniciou negociações formais com o Alvinegro. Além do Tricolor das Laranjeiras, o Santos também tem o jogador como alvo. A informação foi confirmada pelo ge.

Fluminense tem interesse em Tiquinho Soares. Fluminense tem interesse em Tiquinho Soares

A busca por um centroavante é prioridade no Fluminense, especialmente após encaminhar a negociação para o empréstimo de John Kennedy ao Pachuca, do México. A movimentação no mercado já resultou em consultas a outros nomes. Vegetti, do Vasco, foi monitorado após ser oferecido duas vezes ao departamento de scout, mas as tratativas não avançaram devido à falta de interesse do clube cruzmaltino em liberar o jogador.

Outro atleta na posição, Renato Kayzer, foi oferecido ao Fluminense há cerca de um mês, enquanto o clube ainda lutava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na ocasião, não houve interesse na contratação, e o cenário permanece o mesmo no momento. Tiquinho Soares tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2026.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba