Bloco ‘Tardezinha na Folia’ estreia neste sábado promovendo a inclusão social

A cidade de João Pessoa terá um momento especial no Carnaval 2024, voltado para as pessoas autistas, com o bloco ‘Tardezinha na Folia’. A ação faz parte de uma integração de diversos segmentos, do bloco Agitada Gang, Associação Paraibana de Autismo (APA), Turma Tá Blz, a partir das experiências da Tardezinha Inclusiva. O evento acontece neste sábado (3), a partir das 16h, no início da Via Folia, na Avenida Epitácio Pessoa.

“Esta será uma primeira experiência de inclusão social de nossas crianças e pessoas autistas que faremos no Carnaval de João Pessoa. É uma ação que foi construída a partir de muita conversa com um grupo de mães de crianças autistas que participam da nossa Tardezinha Inclusiva junto com o Bloco Agitada Gang”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para ele, esse momento tem todo um perfil de envolvimento, de arte, cultura, junto com as crianças. “Nós queremos, com isso, fazer com que essas crianças possam ter uma vivência social ampla, inclusive no Carnaval. Teremos algumas atrações infantis no próprio bloco e acreditamos que vai ser um sucesso pleno porque, a partir do projeto Tardezinha Inclusiva, muitas crianças e muitas famílias estão se sentindo seguras, tranquilas para fazer o seu processo de interação social”, acrescenta.

Hosana Carneiro, presidente da APA, também comemora. “Nós, da Tardezinha Inclusiva, abrimos o evento a todos, qualquer família autista. Estaremos na Via Folia fazendo bonito, todo mundo feliz e animado. O autismo é um transtorno muito difícil. Alguns autistas não conseguem participar, mas outros estão tendo uma vida social que traz felicidade para todos, para eles, as famílias, os amigos”, comenta.

Ela lembra que este Carnaval inclusivo foi um pedido do prefeito Cícero Lucena. “Porque ele deseja a inclusão em todos os eventos e entende o autista como uma pessoa que precisa da inclusão escolar, no esporte, na cultura, e não poderíamos ficar de fora do Carnaval que é uma festa que as pessoas gostam muito. Nós, familiares de autistas, ficamos muito felizes com a iniciativa do prefeito, através da Funjope, de pensar um autista na avenida”.

Nik Fernandes, da Turma Tá Blz, ressalta que o Carnaval mobiliza multidões, mas observa que é comum a ausência de pessoas e famílias atípicas. Ainda há um longo caminho a ser trabalhado rumo à inclusão.

“É preciso que a sociedade dê oportunidade para que os autistas ocupem todos os espaços possíveis, inclusive no Carnaval que é considerada a festa do povo. Então, criamos o bloco para que nossos pequenos foliões se sintam integrados”. Ela acrescenta que será a oportunidade de fazer um laboratório. “Nosso bloco Tardezinha na Folia será um grito de esperança para a inclusão”.

Estandarte – O estandarte foi feito pelo artista visual Babá Santana. “Ajudei a dar um toque no estandarte e foi uma satisfação fazer, saber que vou contribuir nessa causa tão bacana e fazer com que essas crianças fiquem felizes, que possam curtir o Carnaval com muita alegria, que esqueçam as dores e que se sintam realmente incluídas. Este é o grande barato da história”, destacou.

Na realidade, segundo ele, não seria necessário nada disso porque todos são iguais com suas diferenças. “Conviver com as diferenças nos torna melhores, levantar essa bandeira, vestir essa camisa nos torna pessoas mais compreensivas e mais amorosas”, completa.

Agitada Gang – O bloco Agitada Gang vai comemorar seu 21º ano, e o tema de 2024 é o autismo. Por isso, Edilson Alves, que coordena o bloco, conta que se juntou à equipe da Tardezinha Inclusiva, que já faz um trabalho voltado para crianças autistas, e vai realizar esta ação em conjunto na concentração do bloco Agitada Gang.

“A Agitada Gang é muito preocupada com esta questão do autismo porque a formação do grupo foi há 36 anos e começamos com teatro infantil e para a juventude. Este é um norte a mais para o trabalho da Agitada Gang, preocupada com a inclusão, não só na vida, mas na folia também. Criamos essa homenagem para as crianças especiais, para que elas sejam incluídas na sociedade como qualquer folião e possam aproveitar os festejos de Carnaval”, afirma.

Edilson ressalta que, para ele, como artista, isso só contribui no sentido de que é preciso pensar no todo e em todos. “Faço teatro há mais de 40 anos, ter um bloco de teatro infantil dentro de um grupo de teatro, somado a essa preocupação, é só orgulho, enaltece, me deixa mais feliz, me faz acreditar que é possível. É uma mistura de todas essas emoções”, acrescenta.

Programação – A programação, que começa às 16h, no início da Via Folia, vai contar com um repertório especial de músicas infantis preparado pelo DJ Jhony, que é autista. Haverá também a participação dos personagens Kika, Pocoyo, Sonic, Super Mario, além de shows com o bloco Agitada Gang.

A programação completa do Carnaval 2024 promovido pela Prefeitura de João Pessoa pode ser acessada no link: Carnaval de João Pessoa 2024.