Autor de gol do Flamengo no Almeidão vai reforçar o Treze em 2024

O Treze acertou a contratação do atacante Thiaguinho, do Flamengo, num acordo de empréstimo por três meses. Aos 22 anos, o jovem vai atuar no Campeonato Paraibano, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil.

Autor de gol Flamengo no Almeidão, Thiaguinho reforça do Treze

Thiaguinho chegou ao Flamengo em 2019, quando tinha 18 anos, após se destacar pelo Náutico. Mas ele jamais conseguiu se firmar no Rubro-Negro, sendo emprestado em sequência.

De volta ao Flamengo nesta temporada, o atacante foi o destaque do time formado por garotos que entrou em campo no Campeonato Carioca. Inclusive, ele foi o autor do gol do Rubro-Negro no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

De acordo com a apuração do repórter Thiago Lima, do ge, o novo reforço do Treze já está em Campina Grande e vai ser integrado ao elenco do técnico William De Mattia.

Ao longo da carreira, Thiaguinho já defendeu equipes como CSA, Sampaio Corrêa e o Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

Após um início ruim no Campeonato Paraibano, com apenas três pontos somados em três jogos, o Treze tem tido um bom começo na Copa do Nordeste, está no G-4 do Grupo B. Na quarta-feira (21), o Galo recebe o ABC no Estádio Amigão, em Campina Grande, pela primeira fase da Copa do Brasil.

