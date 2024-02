veja datas de início na Grande João Pessoa

Cidades da Grande João Pessoa estão começando a vacinação contra a dengue. Nesta quinta-feira (15), a Paraíba recebeu 37.040 doses que foram distribuídas para 14 municípios. Confira o que se sabe até o momento sobre a vacina na capital, em Bayeux, Cabedelo, Conde e Santa Rita.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES) à TV Cabo Branco, em 2024 a Paraíba já contabilizou 689 prováveis casos de arboviroses, desse total, 588 são de dengue, 96 de chikugunya e 5 de zika.

Na quinta-feira (15), foi confirmado o primeiro caso de óbito por causa de dengue na Paraíba em 2024. Trata-se de uma mulher de 24 anos do município de Camalaú, da região do Cariri paraibano.

Vacinação contra a dengue em João Pessoa

João Pessoa começará a aplicar a vacina contra a dengue na próxima segunda-feira (19), nas salas de vacinação das Unidades Básicas de Saúde. Segundo o chefe de Imunização da capital, Fernando Virgulino, o grupo prioritário da vacinação contra a dengue será crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. João Pessoa recebeu 21 mil doses que correspondem a cerca de 40% do grupo prioritário.

Vacinação contra a dengue em Cabedelo

Cabedelo, assim como João Pessoa, vai começar a vacinação na segunda-feira (19). A campanha será realizada nas escolas, para o público de 10 a 14 anos. O município recebeu 1924 doses.

Vacinação contra a dengue em Bayeux

Bayeux, na Grande João Pessoa, vai começar a vacinação na terça-feira (20). A imunização acontecerá nas Unidades Básicas de Saúde, das 7h às 12h e das 13h às 16h.

A cidade que recebeu 1379 doses tem como público-alvo crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, seguindo a recomendação estadual.

Vacinação contra a dengue em Santa Rita

A cidade de Santa Rita vai iniciar a campanha de vacinação contra a dengue na terça-feira (20). A cidade recebeu 4575 doses e vai vacinar o público-alvo de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

A imunização vai acontecer nas Unidades Básicas de Saúde e também no PAM, das 8h às 16h.

Vacinação contra a dengue no Conde

A cidade do Conde começou a vacinar contra a dengue nesta sexta-feira (16), nas Unidades Básicas de Saúde. O município recebeu 905 doses que serão destinadas à população de 10 a 14 anos.

Plano de contingência

Uma reunião envolvendo vários representantes estaduais e municipais foi realizada, nesta sexta-feira (16), na Secretaria de Estado de Saúde (SES), em João Pessoa, para divulgar um plano de combate à dengue. Estiveram presentes membros da SES, do Conselho Regional de Medicina (CRM) e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems-PB).

Entre as estratégias apresentadas, está a criação de um Dia D de mobilização em todo o estado, que acontecerá no dia 24 de fevereiro. O plano de contingência inclui medidas de prevenção e tratamento, como campanhas educativas e o retorno do “Alô Saúde”, uma central de atendimento gratuita para orientações sobre a dengue, que funcionará a partir da segunda-feira (19), pelo telefone 0800 281 6591.