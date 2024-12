Com Família Rena e Patati Patatá, milhares de pessoas celebram a reabertura da Cidade do Natal – CGNotícias

Por MRNews



A noite de sábado (14) foi marcada por muita emoção e alegria com o início das atividades da temporada 2024 da Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena. A chegada da Família Rena na primeira Parada Natalina do ano e o show dos palhaços mais famosos do Brasil, Patati Patatá, animaram crianças e adultos em uma celebração memorável que reuniu milhares de pessoas.

A chuva não afastou os mais de 4 mil campo-grandenses que compareceram à Vila Morena para prestigiar a abertura da programação. Com o tema “O Natal em CG é feito pra você”, o evento encantou o público com atrações como a Casa do Papai Noel, o presépio, o carrossel e uma praça de alimentação com pratos acessíveis a partir de R$ 6. As atividades seguem até o dia 31 de dezembro, com entrada gratuita e diversão para todos os públicos.

“A abertura da Cidade do Natal é um momento mágico, que nos permite criar lembranças especiais. O objetivo é proporcionar entretenimento para as famílias de Campo Grande, com cada detalhe pensado para criar memórias e encantar a todos”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

André Cavallero (46), operador de escavadeira hidráulica e morador do bairro Santa Emília, levou a família para conferir de perto como ficou a Casa do Papai Noel. “Ficou incrível. Por mais que a gente venha todos os anos, é sempre uma experiência nova, sempre tem novidade e saímos daqui com o mesmo sentimento, com o espírito natalino renovado e fazendo feliz a criança que há em nós”, disse.

Já o casal Gustavo Henrique Morato (44), e Josiane Vieira Novelo (37), pais da pequena Helena, de dois anos, aproveitaram para reapresentar à filha a magia natalina. “Desde que chegamos aqui, a gente vem todos os anos para prestigiar e, como vamos viajar nos próximos dias e no ano passado a Helena ainda era muito novinha, quisemos trazê-la para vivenciar essa experiência”, explicou Gustavo.

Em frente ao palco, ao lado da mãe, Luciana de Oliveira (51), Júlio César, de 7 anos, aguardava ansiosamente por duas atrações: a Família Rena e a dupla Patati Patatá. “Quero muito ver eles”, disse o menino.

“Além do meu filho, trouxe também os vizinhos para aproveitar a festa. É algo que vai ficar pra sempre na memória deles, é muito importante estar com eles e proporcionar esses momentos”, complementou Luciana.

Logo após a abertura oficial, foi dado início à primeira Parada Natalina de 2024. Personagens encantados, a música e as cores deram o tom da festa. Uma das atrações mais aguardadas da festa não demorou a aparecer: Senhor e Senhora Rena, juntos de seu bebê, foram ovacionados ao desfilarem no meio do público.

Em seguida, a dupla Patati Patatá subiu ao palco para o delírio das crianças (e adultos) que cantaram do início ao fim. Com hits como “A Vida é Bela”, “Chuveiro, Chuveiro” e “Se você quer Sorrir”, os palhaços agitaram os presentes em um show repleto de emoções.

A festa ainda contou com a apresentação de um dos mais conceituados nomes da música campo-grandense, o Filho dos Livres. Com mais de 20 anos de carreira, o duo formado por Guga Borba e Guilherme Cruz embalou o público com canções como “Sobre nós Dois”, “Alguém como Você é” e “Meu Carnaval”.

Cidade do Natal

O espaço está repleto de atrações para toda a família, como a Casa do Papai Noel, Presépio, Carrossel e Praça de Alimentação com muita variedade. O espaço foi cuidadosamente preparado pela Prefeitura de Campo Grande para oferecer momentos de diversão até o fim do ano, com entrada gratuita e muita magia natalina.

Além de garantir diversão para todas as idades, a Cidade do Natal também oferece uma rica experiência gastronômica, com valores acessíveis. Entre as opções, os visitantes poderão degustar pratos variados como cupim soleado com mandioca, picanha na chapa, comida japonesa, temakis, espetinhos, pastéis e sobremesas como sorvetes e pudins. Há também opções veganas, atendendo a todos os gostos e tornando o local um verdadeiro ponto de encontro para famílias e amigos.

City Tour de Natal

Outra atração imperdível é o City Tour de Natal, que acontece de 13 a 30 de dezembro, exceto nos dias 16, 18, 20, 21, 23 e 25, quando o veículo estará em outros bairros. As saídas ocorrem às 18h, 19h e 20h, direto da Cidade do Natal.

Programação Cultural