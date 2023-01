Saúde

Canto da Harmonia abre inscrições para atividades gratuitas nesta segunda-feira

28/01/2023 | 10:00 | 47

O Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (PICS) Canto da Harmonia, no bairro Valentina Figueiredo, abre inscrições para as atividades nesta segunda-feira (30) e oferece duas novas modalidades: Grupo de Acolhimento da Criança Interior e Taí Chi Chuan para adolescentes. O espaço é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da Prefeitura de João Pessoa. As inscrições estão abertas para todos os públicos e podem ser feitas nos horários da manhã ou à tarde.

O serviço é aberto para todas as faixas etárias. Para ter acesso, a população deve se dirigir a sede do Canto da Harmonia portando RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência. O usuário passa pelo acolhimento e escuta com terapeuta que indica as terapias adequadas para seu tratamento.

Terapias – O espaço oferece a população terapias individuais e em grupo. As atividades coletivas são as seguintes: biodança; dançaterapia; constelação familiar; taí chi chuan; resgate de auto-estima, relaxamento e meditação. As terapias individuais são: reiki; auriculoterapia; barras de acess; acupuntura; massagem; terapia floral; reflexologia podal e ventosaterapia.

A diretora do Centro, Greyce Bernardo, fala da nova terapia ‘Acolhimento da criança interior’. Segundo ela, essa prática estimula no resgate a autoestima e no desenvolvimento da autocompaixão. “Um grupo para jovens, adultos e idosos que se identifiquem com algumas questões como: dificuldade em relacionamentos e ambientes de trabalho sintam-se inseguras e incapaz de realizar determinadas tarefas, baixa autoestima, se boicotem e tendam a entrar em processos de autossabotagem, como começar algo e nunca terminar”, explicou.

As atividades envolvem práticas coletivas e meditações em grupos mistos, voltadas para conexão com o eu criança, comunicação não-violenta, desenvolvimento de amor próprio, empoderamento e autoconfiança, posicionamento com coerência e afetividade, além de estimulo a adoção de hábitos saudáveis.

Já o ‘Taí Chi Chuan para adolescentes’ foi criando “devido ao número crescente de adolescentes com crises de ansiedade, pânico e depressão”. Ela argumenta que essa prática pode auxiliar os jovens porque aumenta a vitalidade, dá mais disposição e energia para o dia a dia, fortalece os músculos, melhora o equilíbrio, a concentração, flexibilidade das articulações, reduz a tensão muscular, estimula o convívio social, além de aliviar o estresse, combater a depressão e estimular o sistema nervoso e imunológico.

Reestruturação – O Canto da Harmonia passou por uma reforma em toda a estrutura do prédio e fez investimentos na aquisição de novos equipamentos. Dentre as intervenções realizadas estão à recuperação das cobertas, revitalização da fachada, pintura, instalação de piso, revisão elétrica e hidráulica, troca de luminárias e esquadrias, climatização, manutenção externa e paisagismo.

Serviço:

Canto da Harmonia

Endereço: Rua Ulisses Alves Pequeno, s/n°, Valentina Figueiredo.

Telefone: 3218 5873Funcionamento: de segunda à quinta-feira – 8h às 12h e das 13h às 17h;

sextas-feiras, das13h às 17h.