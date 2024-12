veja todos os clubes classificados

A Copa do Brasil 2025 já conhece todos os clubes classificados. As equipes foram definidas após o término das copas FGV, no Rio Grande do Sul, e Fares Lopes, no Ceará, além da Série A do Campeonato Brasileiro. Serão 92 times de todo o país buscando a glória máxima da competição. Os representantes paraibanos serão o Botafogo-PB e o Sousa.

+ Veja as tabelas das principais competições

Veja os times classificados para a Copa do Brasil 2025. Lucas Figueiredo/CBF

Entre esses 92 clubes, 27 são do Sudeste, que é a região com mais equipes. Logo em seguida vem o Nordeste, com 26. O Norte terá 16 participantes, enquanto que o Sul contará com 13 agremiações. Por fim, o Centro-Oeste completa a lista com 10 times.

Ainda, o estado que mais terá representantes é o de São Paulo, serão 10 equipes. Na segunda posição está o Rio de Janeiro, com 8 clubes. E, fechando o pódio, está Minas Gerais, com 6 times.

Copa do Brasil 2025: Sousa será um dos representantes da Paraíba. Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Confira os participantes da Copa do Brasil 2025

NORTE

Acre : Independência-AC e Humaitá;

: Independência-AC e Humaitá; Amapá : Oratório e Trem;

: Oratório e Trem; Amazonas : Amazonas e Manaus;

: Amazonas e Manaus; Pará : São Francisco-PA, Remo, Paysandu e Tuna Luso;

: São Francisco-PA, Remo, Paysandu e Tuna Luso; Rondônia : Barcelona-RO e Porto Velho;

: Barcelona-RO e Porto Velho; Roraima : São Raimundo-RR e GAS;

: São Raimundo-RR e GAS; Tocantins : União-TO e Tocantinópolis.

NORDESTE

Alagoas : ASA, CRB, CSA e CSE;

: ASA, CRB, CSA e CSE; Bahia : Bahia, Barcelona de Ilhéus, Vitória e Jequié;

: Bahia, Barcelona de Ilhéus, Vitória e Jequié; Ceará : Ceará, Ferroviário, Fortaleza e Maracanã;

: Ceará, Ferroviário, Fortaleza e Maracanã; Maranhão : Maranhão e Sampaio Corrêa;

: Maranhão e Sampaio Corrêa; Paraíba : Botafogo-PB e Sousa;

: Botafogo-PB e Sousa; Pernambuco : Náutico, Sport e Retrô;

: Náutico, Sport e Retrô; Piauí : Altos e Parnahyba;

: Altos e Parnahyba; Rio Grande do Norte : ABC, América-RN e Santa Cruz-RN;

: ABC, América-RN e Santa Cruz-RN; Sergipe : Confiança e Sergipe.

CENTRO-OESTE

Distrito Federal : Capital-DF e Ceilândia;

: Capital-DF e Ceilândia; Goiás : Aparecidense, Atlético-GO e Vila Nova;

: Aparecidense, Atlético-GO e Vila Nova; Mato Grosso : Cuiabá, Operário VG e União Rondonópolis;

: Cuiabá, Operário VG e União Rondonópolis; Mato Grosso do Sul : Dourados e Operário-MS.

SUDESTE

Espírito Santo : Rio Branco-ES e Rio Branco VN;

: Rio Branco-ES e Rio Branco VN; Minas Gerais : América-MG, Athletic, Atlético-MG, Cruzeiro, Pouso Alegre e Tombense;

: América-MG, Athletic, Atlético-MG, Cruzeiro, Pouso Alegre e Tombense; Rio de Janeiro : Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu, Olaria, Portuguesa-RJ e Vasco;

: Boavista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu, Olaria, Portuguesa-RJ e Vasco; São Paulo : Bragantino, Corinthians, Inter de Limeira, Novorizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Portuguesa, Santos, São Paulo e Votuporanguense.

SUL

Paraná : Athletico, Cascavel, Coritiba, Maringá e Operário-PR;

: Athletico, Cascavel, Coritiba, Maringá e Operário-PR; Rio Grande do Sul : Caxias, Grêmio, Internacional, Juventude e São José-RS;

: Caxias, Grêmio, Internacional, Juventude e São José-RS; Santa Catarina : Brusque, Concórdia e Criciuma;

Clubes classificados para a 3ª fase da Copa do Nordeste

Dentre os classificados, 12 equipes já estão garantidas na 3ª fase da Copa do Brasil 2025. Esse é o caso de Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Internacional, Palmeiras, Paysandu, Santos e São Paulo.

Entenda abaixo como esses clubes garantiram as suas vagas nessa etapa da competição.

Copa do Brasil 2025: Botafogo está classificado para a 3ª fase. André Durão

Bahia, Botafogo, Corinthians, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e São Paulo se classificaram para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Esquadrão de Aço e Timão estão na etapa qualificatória, enquanto os demais já estão garantidos na fase de grupos.

Flamengo e Santos alcançaram esse privilégio após conquistarem os títulos da Copa do Brasil e da Série B do Campeonato Brasileiro, respectivamente.

Outro caso é o de Paysandu e CRB. O Papão levantou a taça da Copa Verde, conseguindo uma vaga na 3ª fase da competição. O Galo da Praia, por outro lado, foi o vice-campeão da Copa do Nordeste. No entanto, como o Fortaleza já havia conseguido o privilégio pela Libertadores, a sua posição foi passada ao time de Alagoas.

O Cruzeiro, por fim, foi o 9º colocado da Série A.

Leia mais notícias do esporte no Jornal da Paraíba