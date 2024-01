Prefeitura realiza evento Porta Aberta e beneficiários do Auxílio Moradia acessam diversos serviços

Os beneficiários do programa Auxílio Moradia da Prefeitura de João Pessoa realizaram sua atualização cadastral nesta terça-feira (23), em uma estrutura montada no Espaço Cultural, no bairro de Tambauzinho, dentro do programa ‘Porta Aberta’. O evento, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), contou com a participação de outras secretarias da gestão municipal, a fim de proporcionar a quem faz parte do programa um dia de serviços e também lazer.

O evento aconteceu na Praça do Povo e a dinâmica de atendimento para a atualização cadastral foi dividida por ordem alfabética e turnos. “Este é um cadastramento que fazemos periodicamente junto aos beneficiados pelo programa e estamos muito satisfeitos com o resultado, pois fizemos o chamamento e as pessoas compareceram, fazendo uso também de outros serviços. Tudo transcorreu com tranquilidade e rapidez. O dia de hoje também tinha como objetivo ajudar essas pessoas a conquistarem sua independência financeira, podendo, assim, ter sua renda e passarem a não precisar mais do programa, dando oportunidade a outras pessoas que necessitem.”, ressaltou Norma Gouveia, secretária de Desenvolvimento Social.

Umas das pessoas contempladas foi Daiane Monteiro, antiga moradora da Comunidade Dubai. A dona de casa afirmou que o programa a ajudou a morar em um local mais confortável com seus três filhos. Daiane também aproveitou para utilizar outros serviços oferecidos no evento. “Hoje, eu e minha família estamos tranquilos. Saímos de uma ocupação, de Dubai, e hoje estou morando em um local muito melhor. Estou aproveitando também pra atualizar meu cadastro no Bolsa Família e vendo a oportunidade do Sine, porque estou desempregada e vou ver se tem alguma oportunidade pra mim”, completou.

Diversos serviços – Além da atualização cadastral, os beneficiados pelo Auxílio Moradia puderam usufruir de serviços ofertados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Sedest), que esteve presente com o Sistema Nacional de Empregos (Sine- JP), o programa Eu Posso Aprender e o plantão da Sala do Empreendedor, tirando dúvidas e orientando quem almeja iniciar ou dar andamento ao próprio negócio.

A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), com a Caravana do Cuidar, foi outra parceria, fazendo atendimentos do CadÚnico e de outros programas de assistência social, além de promover atividade para crianças. Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ofereceu vacinas para atualização do esquema vacinal, aferição de pressão arterial e teste rápido de glicemia.

A Secretaria Executiva de Participação Popular (SEPP) também esteve no evento com o projeto ‘Cuidando de quem cuida’, que forneceu serviços de embelezamento com esmaltação de unhas, limpeza de pele e corte de cabelo, além de fazer a acolhida da população com a equipe de articuladores e conselheiros municipais.

Ainda estiveram presentes a Secretaria de Habitação (Semhab), fazendo cadastro para programas de moradia, e a Defesa Civil, tirando dúvidas e realizando encaminhamentos. A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deram apoio logístico ao evento.