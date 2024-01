veja o público e a renda dos jogos do estadual

O Campeonato Paraibano 2024 está em andamento. São 10 times na disputa, mas só um vai levantar a taça de campeão. A pergunta é como os torcedores estão apoiando os seus clubes do coração nos estádios? A resposta vem a cada rodada com a divulgação dos borderôs.

O Jornal da Paraíba apresenta, rodada a rodada, o público e a renda dos jogos do Campeonato Paraibano 2024. Os números são divulgados pela Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB).

Veja o público e a renda no Campeonato Paraibano 2024

1ª rodada

Ranking de média de público pagante

Botafogo-PB – 1.409 Nacional de Patos – 1.113 Treze – 745 Pombal – 212 Atlético-PB – a FPF-PB ainda não divulgou o boletim financeiro desta partida

Obs.: os demais times ainda não jogaram como mandantes.

Ranking de renda bruta

Treze – R$ 25.750 Botafogo-PB – R$ 23.438 Nacional de Patos – R$ 16.845 Pombal – R$ 3.080 Atlético-PB – a FPF-PB ainda não divulgou o boletim financeiro desta partida

Obs.: os demais times ainda não jogaram como mandantes.

