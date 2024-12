População prestigia programação cultural promovida pela Prefeitura neste sábado em vários pontos da cidade

A tarde deste sábado (14) contou com a realização de diversos eventos promovidos pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), que integram a programação de fim de ano na cidade. Quem passou pelo Parque Solon de Lucena pôde assistir ao espetáculo do Grand Circo Puma e à apresentação do Maracatu Quilombo Nagô. Nas Três Ruas, a população se encantou com o Auto de Natal da Companhia Borandá. Já no Busto de Tamandaré, pessoenses e turistas aplaudiram a apresentação do grupo Maracatu Maracastelo.

O diretor da Funjope, Marcos Alves, destacou a diversidade da programação de Natal oferecida na cidade e celebrou o grande público que tem prestigiado os eventos nos mais diversos polos culturais.

Marcos Alves disse que esse trabalho tem estimulado a visita de muitos turistas, mas também de moradores da cidade. “Nossa programação de Natal teve início desde o mês de novembro e se diferencia por esse acolhimento de diversas culturas. Neste sábado tivemos circo, teatro e grupo de Maracatu, o que torna nosso evento plural e inclusivo”, ressaltou Marcus Alves.

A aposentada Selma Ribeiro, moradora do bairro de Mangabeira, prestigiou as apresentações ao lado dos netos Arthur Miguel e Larissa Manoela. Ela elogiou a organização do evento e disse que a iniciativa garante o acesso da população com menos condições a atividades culturais na cidade. “Muito divertido, principalmente para as crianças que gostam muito de brincadeiras e dessas apresentações. Como é um evento gratuito possibilita o acesso de todos”, disse.

Parque das Três Ruas – O Parque das Três Ruas, nos Bancários, também foi palco de uma apresentação organizada pela Companhia Borandá de Teatro. Lá a população assistiu a uma releitura do Auto de Natal, contado de uma forma cômica e divertida, com música, danças e muita descontração.

O espetáculo fala de uma fuga da Sagrada Família, dos soldados de Herodes para o nascimento de Jesus. Para chegar em Belém, eles se perdem no meio do caminho e vêm parar na Paraíba, sempre encontrando personagens ao longo desse caminho.

O casal de aposentados, Décio e Eugênia Almeida, que mora nos Bancários há 18 anos, conferiu de perto o espetáculo com a neta. Eles destacaram a iniciativa da Prefeitura de João Pessoa, ressaltando que este ano é a primeira vez que uma apresentação dessa acontece no bairro.

“Com certeza é um bom programa para irmos com as crianças, pelo entretenimento e cultura, por isso parabenizamos a iniciativa aqui no nosso bairro”, destacou Eugênia Almeida.

Busto de Tamandaré – Um grande público conferiu a apresentação do grupo de Maracatu Maracastelo, no Busto de Tamandaré. Formado há 10 anos, o grupo executou um repertório composto de toadas autorais e tradicionais, além de breques e convenções.

A mestra Ângela Gaeta, que representa o grupo, agradeceu o apoio da Prefeitura de João Pessoa, e destacou a importância da iniciativa para o resgate da cultura popular. “Essa é uma oportunidade para mostrarmos o nosso trabalho e garantir que nossa cultura popular permaneça viva”, ressaltou a artista.