Prefeitura recebe equipe da Estratégia Alimenta Cidades e reforça protagonismo de João Pessoa na segurança alimentar

A Prefeitura de João Pessoa vem desenvolvendo um importante trabalho de segurança alimentar junto às diversas famílias em vulnerabilidade social, com programas como o Pão e Leite, cozinhas comunitárias e restaurantes populares. E essa assistência ganhou um grande reforço a partir desta quinta-feira (12), com a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nas Cidades – Alimenta Cidades. A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (Sesan/MDS) e presta apoio institucional e técnico as prefeituras para a estruturação, implementação, monitoramento e avaliação de ações.

O prefeito em exercício, Leo Bezerra, participou do encontro, onde as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea-JP) discutiram estratégias com os representantes do MSD. A reunião foi no auditório do Centro de Treinamento de Professores (Cecapro), no bairro Expedicionários.

O gestor destacou os equipamentos de segurança alimentar da Capital e a importância dessa aproximação com o Governo Federal em benefício das pessoas em vulnerabilidade social. João Pessoa é referência na estratégia de segurança alimentar, contando com seis cozinhas comunitárias em funcionamento e mais quatro em construção, dois restaurantes populares, um Banco de Alimentos e o programa Pão e Leite, todos voltados para pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Temos seis cozinhas comunitárias, estamos construindo mais quatro, implantamos novamente o Pão e Leite. Nós pegamos João Pessoa sucateada e o que fizemos foi reformar esses equipamentos, equipá-los e humanizar o serviço. Essa é a nossa principal função, humanizar. Não é botar apenas uma concha de feijão ou um prato de comida a uma pessoa, é mostrar que ali a gente tem um amor da gestão, porque a gente está acabando com a fome da população” reforçou.

A coordenadora geral do Alimenta Cidades, Gisele Bortolini, ressaltou o exemplo que João Pessoa é para a região no tema de segurança alimentar. “Desde quando fizemos o primeiro encontro, observamos que João Pessoa se destaca muito em relação ao Programa de Aquisição de Alimentos, na forma de organizar e operacionalizar o programa, e hoje a cidade está ajudando outras que estão recebendo esse recurso do PAA pela primeira vez e precisam desse apoio”, falou.

Gisele Bortolini ainda falou sobre a redução no número de pessoas em insegurança alimentar e nutricional grave no país. Atualmente, são 8 milhões de brasileiros, só que 7 milhões estão nas cidades. “Então, precisamos olhar para os grandes centros urbanos e pensar políticas públicas que façam com que o caminho das pessoas dentro da cidade se encontre com o caminho do alimento. A proposta é que juntos, o Governo Federal, o Estado e o município, possamos avançar no olhar para a segurança alimentar e nutricional nos grandes centros urbanos. É um trabalho que começou nesse ano e que vai se estender ao longo de 2025 e 2026”, reforçou.

Oficina – Durante o encontro, foram realizadas oficinas. Estavam presentes a secretária de Desenvolvimento Social de João Pessoa (Sedes), Norma Gouveia, e o presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea-JP), Sérgio Lucena.

Thais Barreto, diretora do Instituto Comida do Amanhã, apontou a importância de o município realizar as oficinas e o quanto esse momento é de aprendizado, mas também de conhecer como funciona a política de segurança alimentar e nutricional da Capital.

“O Comida do Amanhã está fazendo agendas individualizadas com cada uma das 60 cidades prioritárias e pra gente é muito especial estar aqui em João Pessoa. Acreditamos que essa oficina de hoje vai ajudar a apontar os caminhos pra cidade poder fazer e implementar ações a partir do ano que vem, pra gente pensar de que forma avançar ainda mais nessa pauta na cidade. A partir dessas oficinas vamos discutir o diagnóstico, vamos pensar forças e fragilidades do município e também elencar temas e ações prioritárias. Vamos sistematizar um documento que vai ser entregue para a cidade fazer o início da construção do que a gente chama de rota de implementação, que é onde o município realmente vai elencar as ações que serão colocadas em prática”, completou.

Visitas – Nesta sexta-feira (13), acontece a visita aos equipamentos de segurança alimentar da cidade.