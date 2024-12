Celest reúne alunos e professores em Semana Intercultural com temática sobre conquistas

O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras (Celest), mantido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sedec), realiza até esta sexta-feira (13) a Semana Intercultural, evento pedagógico colaborativo que acontece anualmente na instituição e que é construído coletivamente entre os professores, alunos e toda a equipe pedagógica. As atividades começaram no dia 9 e seguem com as apresentações dos trabalhos elaborados pelas turmas, em seus respectivos horários de aula.

Segundo a diretora do Celest, Jéssica Holanda, o objetivo do evento é de interação e comunicação entre os alunos das turmas de Inglês, Francês, Espanhol, Alemão e Libras, além da troca de conhecimento de novas culturas. “O tema central deste ano são as ‘Conquistas’, e cada turma elegeu uma apresentação dentro desta grande temática. Adolescentes da Rede Municipal de Ensino, bem como o nosso público adulto, de todos os idiomas estão envolvidos nesta ação”, afirmou.

Ela explica que a Semana Intercultural do Celest integra teoria e prática, promovendo uma aprendizagem mais dinâmica, significativa e alinhada às necessidades atuais do ensino de línguas estrangeiras. “É um momento de consolidação das práticas e aprendizados ao longo do ano, o que é fundamental para o ensino de línguas estrangeiras, pois proporciona aos estudantes uma vivência imersiva e enriquecedora das culturas associadas aos idiomas estudados, bem como uma maior interação entre as turmas e os alunos”, destacou.

Jéssica Holanda ressalta ainda que, mais do que aprender estruturas gramaticais e vocabulário, o evento é uma oportunidade de conhecer tradições, costumes, músicas, culinária e aspectos sociais das diferentes culturas e fortalece o interesse e a motivação dos alunos. “Esse contato direto com a diversidade cultural estimula a compreensão intercultural, desenvolve a empatia e amplia a perspectiva global, habilidades essenciais em um mundo cada vez mais conectado”, pontuou.

A professora de Espanhol Maria Leandro reforça as palavras da diretora do Celest. “A semana intercultural é um marco do encerramento do semestre, pois os alunos conseguem perceber a evolução no idioma estudado, seja na parte leitora, auditiva ou oral. Também vejo nos olhos de cada um o brilho, felicidade e a alegria por compartilhar com todos seu trabalho, mesmo que seja simples, mas autoral. Isso não tem preço para uma professora como eu”, ressalta.

Millena Karla Silva de Lima, mãe do aluno de Inglês nível 1, José Henrique de Lima Neto, também revelou satisfação com a Semana Intercultural, afirmando que mais uma vez está correspondendo as suas expectativas. “Como mãe, estou adorando. Quero parabenizar todos os responsáveis, os professores, a equipe toda. Meu filho tem se desenvolvido muito bem, não só ele, como todos os alunos. Deu pra notar isso hoje. Meus parabéns a todos”, frisou.

O aluno Victor Alex, da turma de Inglês nível 1 também disse que está achando a experiência “muito legal”, elogiou as apresentações e o esforço da equipe da escola na preparação do evento desde a decoração até a programação. “A gente consegue ver o que o Celest consegue fazer, com todos dando o máximo de si, então gostei muito. Eu me achei desafiado no início, mas junto com a turma a gente consegue fazer uma coisa muito bonita, dando lugar a um sentimento de vitória, isto porque eu consegui fazer tudo que era da minha responsabilidade, mesmo com alguns erros. É o básico, mas a gente consegue, é uma coisa que proporciona a gente sair da caixinha”, relatou.

Serviço – O Centro Escolar Municipal de Línguas Estrangeiras de João Pessoa é localizado na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, nº 1840, no bairro Expedicionários. O Celest disponibiliza, de forma gratuita, o ensino de Línguas Estrangeiras (Inglês, Espanhol, Francês e Alemão) e Língua Brasileira de Sinais (Libras), com aulas semanais e presenciais, concentradas em um dia da semana, variando a duração de até 2h30, divididas em seis semestres letivos. Para mais informações, disponibiliza ao público o telefone: (83) 99604-4389 ou pelo e-mail: [email protected].