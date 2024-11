São José x Paulistano ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (08/11)

Por MRNews



A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre São José Basketball x Paulistano hoje, HOJE (08/11) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Assim, a competição em especial, será transmitido pela DAZN, pela TV local, Pela TV CULTURA, mas ainda tem mais. Além disto, ainda haverão transmissões pelo Youtube! . Aliás, CONFIRA a seguir a agenda completa de transmissões da NBB desta semana. No streaming, a DAZN e nos canais da ESPN, além da ESPN WATCH, a transmissão pode acontecer . Na temporada passada, o Facebook transmitia também partidas. Neste ano, ainda não foi anunciado o streaming neste canal.

Farma Conde São José Basketball x Paulistano: Onde Assistir e Horário do Jogo no NBB

Farma Conde São José Basketball e Paulistano se enfrentarão hoje, 9 de novembro de 2024, pelo Novo Basquete Brasil (NBB). A partida, válida pela fase de classificação do campeonato, será disputada no Ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, São Paulo, e promete uma disputa acirrada entre as equipes.

Desempenho e Expectativas para o Confronto

O time do Farma Conde São José Basketball joga em casa e busca somar pontos importantes diante de sua torcida para melhorar sua posição na tabela. Já o Paulistano, conhecido por sua tradição e consistência, quer se recuperar das últimas partidas e conquistar uma vitória fora de casa, mantendo-se competitivo no campeonato.

Onde Assistir Farma Conde São José x Paulistano

Os fãs de basquete podem assistir ao jogo ao vivo pelo canal ESPN 4, que transmite a temporada do NBB, levando as emoções da partida para todo o Brasil.

Ficha Técnica da Partida

– **Confronto**: Farma Conde São José Basketball x Paulistano

– **Data**: Quinta-feira, 9 de novembro de 2024

– **Horário**: 19h00 (de Brasília)

– **Local**: Ginásio Linneu de Moura, São José dos Campos, SP

Expectativa para um Jogo Disputado

Os torcedores podem esperar um confronto cheio de energia, com São José apostando na força de sua defesa e Paulistano tentando impor seu estilo de jogo ofensivo. Ambos os times precisam de uma vitória para alcançar suas metas na tabela, tornando o confronto ainda mais emocionante.

Onde assistir a NBB AO VIVO?

Até 7 de novembro, os jogos da NBB 2024/25 estão sendo transmitidos em diferentes plataformas, conforme o dia da semana:

– Segundas-feiras: Transmissão no canal do NBB no YouTube e no UOL.

– Terças-feiras: Exclusividade da ESPN.

– Quartas e domingos: Partidas disponíveis no canal do NBB no YouTube.

– Quintas-feiras: Transmissão pela Sportv.

– Sábados: Jogos ao vivo na TV Cultura, sempre às 17h.

Entre as equipes que disputam a temporada, algumas estão despontando como favoritas ao título, como o **Franca**, atual campeão, e o **Flamengo**, maior vencedor da história da NBB. Além disso, o **Minas** vem forte após conquistar o Torneio de Abertura 2024-25, superando o Vasco da Gama.

Para os próximos jogos, recomenda-se acompanhar times tradicionais como Franca, Flamengo, e Minas, que possuem elencos sólidos e chances de sucesso. Jogos do Corinthians e do Vasco também são destaques, especialmente para os fãs dos times que retornaram ou continuam investindo na modalidade.

As transmissões são gratuitas pelo YouTube e disponíveis em TV aberta, facilitando o acesso dos torcedores para acompanharem o campeonato nacional.