o que é e como funciona o cartão de crédito

Confira o que é o Meu INSS+ e como funciona. Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)/divulgação

O cartão físico do Programa Meu INSS Vale+, criado pelo Ministério da Previdência e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foi lançado no último dia 29 de novembro e permitirá a antecipação de até R$ 150 do benefício e de auxílios permanentes pagos pelo INSS. O Jornal da Paraíba explica o que é esse benefício e como ele funciona.

O valor será descontado direto no benefício sem juros e taxas no mês seguinte ao adiantamento. No Meu INSS+ o aposentado pode baixar a carteira do beneficiário virtualmente para comprovar vínculo com a autarquia.

O que é Meu INSS Vale+?

O Meu INSS+ funciona como um clube de vantagens do beneficiário e está disponível de forma virtual no site do instituto para facilitar a vida do aposentado na hora de apresentar um comprovante de vínculo com o INSS.

Isso porque além de dar descontos em farmácias, cinemas, shows, serviços, telemedicina, seguros, viagens, entre outros, o serviço permite o acesso à confirmação de dados, sem precisar imprimir comprovante.

Já com o cartão Meu INSS Vale+, aposentados, pensionistas e as pessoas que recebem benefícios permanentes do INSS poderão antecipar R$ 150 do benefício e pagar no mês seguinte sem juros, correção, ou qualquer taxa. O valor será descontado diretamente na folha de pagamento.

O Meu INSS Vale+ será feito em parceria com instituições financeiras por meio de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) firmado com o INSS. No modelo físico, o cartão tem chip e senha. O cartão não permite fazer saque.

O Meu INSS+ funciona como um clube de vantagens do beneficiário e está disponível de forma virtual no site do instituto para facilitar a vida do aposentado na hora de apresentar um comprovante de vínculo com o INSS.. Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)/divulgação

Regras do Meu INSS Vale+

Conforme a normativa do Meu INSS Vale+ o adiantamento não dependerá de desbloqueio prévio do benefício e não implica corresponsabilidade do INSS por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária assumidos pelo beneficiário junto às instituições financeiras consignatárias.

Os titulares de benefícios poderão antecipar valores desde que:

A antecipação salarial seja realizada com instituição financeira com no mínimo 12 meses de experiência com o serviço de antecipação salarial e que tenha celebrado convênio e/ou Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o INSS para esse fim.

Mediante utilização de cartão físico do segurado, com chip e senha pessoal, contratado junto à instituição financeira devidamente credenciada.

Confira abaixo os bancos parceiros do Meu INSS Vale+

Como emitir a carteira do Meu INSS Vale+