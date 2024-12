Profissionais da Secretaria de Educação participam de seminário nacional em Minas Gerais

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio do Departamento de Educação Infantil (DEI), participou, nesta quarta-feira (4) e quinta-feira (5), do seminário nacional ‘A Política de Educação Infantil no Brasil: desafios e perspectivas’, articulado com o ‘XXXVIII Encontro Nacional do Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil’ (MIEIB). O evento aconteceu na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O seminário oportuniza o encontro de profissionais, gestores, militantes, pesquisadores e entidades em defesa da infância e da Educação Infantil e demais instâncias educacionais, destacando-se pela articulação entre movimentos sociais, governo e as universidades.

A realização do ‘Seminário Nacional de Educação Infantil’, em articulação com o ‘Encontro Nacional do MIEIB’, busca o aprofundamento desse diálogo com o compromisso, com a qualidade e com a equidade da Educação Infantil para todas as crianças do campo, das águas e das florestas, indígenas, quilombolas, ciganas e demais povos e comunidades tradicionais.

“A presença de integrantes do Departamento de Educação Infantil neste seminário demonstra o comprometimento da Secretaria de Educação de João Pessoa com o debate acerca da qualidade da educação infantil, discutindo e demarcando as concepções de crianças, docência, currículo e políticas públicas defendidas pelo Município no cenário nacional”, destacou a diretora do DEI, professora doutora Maria Sonaly Machado de Lima.

Além da diretora do DEI, também esteve presente a técnica do DEI, Luciana Pereira. Elas participaram de mesas de debate como ‘Educação Infantil: compromisso com a qualidade e com a equidade’; ‘Financiamento da Educação Infantil’; ‘Profissionais de Educação Infantil: identidade, formação e regulamentação’; e ‘Educação Infantil como política de Estado: desafios para 2025’.