Hulk fez uma autocrítica ao analisar sua participação na temporada 2025 até a pausa do calendário. Em 26 partidas disputadas, o atacante marcou 11 gols e contribuiu com três assistências, números que ficaram abaixo das expectativas pessoais do camisa 7. Um dos líderes do elenco do Atlético-MG, ele ficou cinco jogos atrás do goleiro Everson, atleta com mais presenças no ano. O atacante apontou um desconforto muscular persistente como motivo para o desempenho irregular, e agora, recuperado, projeta evolução na reta final de temporada.

“É claro que está bem longe do que eu imaginava. Tenho o segundo semestre inteiro para recuperar tudo isso. Iniciei a temporada muito bem. Depois, tive uma lesão que foi chata. Tenho certeza que vou aproveitar muito mais. Eu me cuidei (durante a parada da Copa de Clubes) para aproveitar o segundo semestre”, afirmou.

Hulk avança na recuperação, e Atlético-MG mantém foco. (Foto: Paulo Henrique França/Atlético-MG)

O paraibano também comentou sobre a pausa no calendário para o Mundial de Clubes, que dividiu as férias dos atletas e impactou na sequência de treinos e jogos. O Atlético-MG volta a campo no sábado (12), fora de casa, contra o Bahia, às 21h, em confronto direto na disputa por vaga na Libertadores. O time mineiro está invicto há oito jogos no Campeonato Brasileiro e ocupa atualmente a 7ª posição.

“Estamos oito jogos sem perder no Brasileiro. É tentar empatar menos. O nosso objetivo maior é disputar títulos, estar entre os três, quatro primeiros. Mas não será fácil. O nível de competitividade é alto”, finalizou.

