Instituto Cândida Vargas realiza oficina de trabalhos manuais com pacientes

O Instituto Cândida Vargas (ICV), integrante da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, promoveu, na tarde desta terça-feira (29), uma oficina de trabalhos manuais. Participaram das atividades, que fez parte das ações do Outubro Rosa, pacientes das unidades de cuidados às gestantes (UCG) 1 e 2.

A oficina foi ministrada por Socorro Alencar, coordenadora do projeto ‘Abraço Amigas do Bem’. Na ocasião, foi realizada a entrega de naninhas, que é um objeto de apego ou transição que as crianças escolhem como companhia – geralmente uma fraldinha ou um bichinho de pelúcia -, para os bebês prematuros da Unidade Canguru, em alusão ao Dia das Crianças.

Poliana Dantas, coordenadora da Psicologia do ICV, destacou o impacto positivo dessas atividades na saúde emocional das pacientes. “A proposta de atividades manuais tem um efeito significativo na sensação de bem-estar, diminuindo a ansiedade que o processo de hospitalização gera. A autoexpressão das pacientes e a troca de informações e ideias com os profissionais promovem vínculos e um espaço humanizado”, disse.

A coordenadora do Abraço Amigas do Bem, Socorro Alencar, reforçou a importância do trabalho realizado com as mães do Instituto Cândida Vargas. “Nosso projeto tem como missão principal abraçar e acolher com amor todas as mulheres, despertando suas habilidades manuais, criativas e empreendedoras. Confeccionamos naninhas para doação no Dia das Crianças em instituições sociais, capacitamos mulheres em situação de vulnerabilidade, para que possam gerar renda através das técnicas manuais, e promovemos ações sustentáveis, organizadas de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), reciclando nossas matérias-primas e nos alinhando à meta 12, que assegura padrões de produção e consumo sustentáveis”, explicou.

Joyce Manuele Andrade de Sousa, de 32 anos, residente em Santa Rita e mãe de dois bebês, expressou sua satisfação em participar da oficina. “Gostei muito da ação e espero que tenha mais vezes. Isso ajuda a gente a se distrair, a pensar em outras coisas e a passar o tempo de uma maneira melhor. Para quem fica aqui por muito tempo, é algo que faz muita diferença”, disse.

Liane Guerra, coordenadora do Serviço Social do ICV, ressaltou que a maternidade segue uma abordagem humanizada, visando aprimorar a interação entre profissionais e pacientes. “Entre as pacientes de longa permanência na unidade de cuidados gestacionais, desenvolvemos atividades lúdicas, oficinas de trabalho e técnicas manuais. Essas oficinas oferecem às pacientes a oportunidade de desenvolver habilidades que podem ajudar na geração de renda familiar e ainda reduzem o estresse da rotina hospitalar, algo que tem sido notado pela equipe do setor”, pontuou.