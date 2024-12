Botafogo-PB é goleado por 7 a 0 pelo Flamengo e está eliminado da competição

Terminaram as chances de classificação do Botafogo-PB na Copinha Feminina. No Estádio da Rua Javari, as Belinhas mediram forças contra o Flamengo, atual campeão da competição, e foram goleadas por 7 a 0, eliminando qualquer esperança de avanço para as quartas de final do torneio de base.

Botafogo-PB foi goleado pelo Flamengo por 7 a 0, na Copinha Feminina.. Paula Reis / CR Flamengo

O Botafogo-PB já sabia que não teria vida fácil no jogo quando a técnica Gleide Costa foi obrigada a gastar uma substituição logo aos 13 minutos. Maria, goleira titular da equipe, teve um estiramento na coxa e saiu para dar lugar a Isadora. Aos 18 minutos, o Flamengo balançou as redes pela primeira vez, com Mariana. Na sequência, Ingrid e Bruna também marcaram, fazendo 3 a 0 com apenas 23 minutos de jogo. Aos 41, em cobrança de pênalti, Ingrid marcou o quarto.

Ainda no primeiro tempo, aos 24 minutos, quando já estava 3 a 0 para o Flamengo, Bianca sentiu fortes dores na perna. Com isso, Gleide Costa foi obrigada a mexer mais uma vez por conta de lesões entre as suas jogadoras.

No segundo tempo, o ritmo do Flamengo não diminuiu. Kaylane balançou as redes logo aos 4 minutos. Aos 9, foi a vez de Barraca marcar o sexto das Crias da Gávea. O sétimo saiu já aos 41 minutos, com Alice. Com o resultado, o Rubro-Negro manteve a liderança do Grupo C, enquanto as Belinhas seguem com o tabu de nunca terem somado um único ponto na Copinha Feminina desde a edição do ano passado.

Os times

BOTAFOGO-PB

01. Maria (Isadora)

02. Gislene

03. Renaly

04. Maria Luiza

05. Thamires

06. Naty

07. Geisa

08. Fernanda

17. Bianca (Alessandra (Ana Paula (Amanda)))

10. Andressa

22. Milla (Letícia (Luana))

Técnica: Gleide Costa

FLAMENGO

01. Isa Cruz

02. Bruna

03. Barraca

04. Sofia

06. Letícia (Isabela Nunes)

05. Cerqueira (Nicoli)

08. Larissa

10. Anna Luiza (Ana Papel)

07. Mariana (Leane)

11. Kaylane Vieira

09. Ingrid (Alice)

Técnico: Filipe Torres

Próximos jogos

O Botafogo-PB volta a campo na próxima quinta-feira (5), para enfrentar o Minas Brasília. A partida será às 11h, e o Belo joga apenas por cumprimento de. Já o Flamengo jogará às 15h, também da quinta-feira, contra o Palmeiras. O jogo, provavelmente, definirá quem fica com a liderança do Grupo C da Copinha Feminina.

