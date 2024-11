Com 23 casas do Programa Área de Risco, Prefeitura totaliza 312 imóveis entregues em quatro anos

Por MRNews



A Prefeitura de Bonito entregou na manhã desta sexta-feira (29) mais 23 casas do Programa Área de Risco, para famílias que atualmente vivem em locais de vulnerabilidade, como nas mediações do Aterro Controlado e alguns pontos de alagamentos. Com isso, a atual gestão soma em quatro anos, 312 imóveis entregues, entre casas populares e terrenos.

Além destas, também estão em fase de construção mais 100 moradias do FGTS, que devem ser entregues em 2025. Outros 80 apartamentos do Programa MINHA CASA MINHA VIDA também foram confirmados pelo Governo Federal e as famílias já selecionadas pela (AAHPRUMS).

Entre as entregas já realizadas pela gestão estão 60 casas do Rodoanel, 51 casas do primeiro lote do FGTS, 23 casas do Programa Área de Risco, 50 lotes urbanizados, 50 terrenos do Programa Lar do Servidor (Loteamento Rio Mimoso) e 78 terrenos do Loteamento Social Rio da Prata.

“Nós assumimos com algumas demandas antigas, como era o caso dos loteamentos Rio da Prata e Rio Mimoso, que já estavam na Justiça há algum tempo e com muita conversa e negociação, conseguimos resolver e entregar os terrenos aos contemplados. Também tivemos o impasse da desapropriação das 60 famílias para a construção do rodoanel, onde conseguimos garantir a eles, com apoio do Estado, as casas para que deixassem o local e estas 23 agora são para as famílias que vivem no Aterro e em locais de inundação. Já as 151 do FGTS e os 50 lotes urbanizados contemplaram as pessoas inscritas no cadastro do município”, detalhou o prefeito Josmail Rodrigues.