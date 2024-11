João Pessoa recebe Circuito de e-Sports na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Uma competição de jogos eletrônicos que irá movimentar a cidade de João Pessoa durante todos os dias da 21ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (21ª SNCT). Trata-se do Circuito Pessoense de e-Sports (CPE) e as competições acontecem nas modalidades League of Legends e Valorant, a partir desta quinta-feira (28). O evento será no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em Tambauzinho.

Este ano, 384 jogadores se inscreveram para participar nas duas modalidades. “Com R$65 mil em premiações, consolidamos nosso compromisso com a excelência e alcançamos novos patamares. Além disso, estamos orgulhosos de contar com a participação de jogadores profissionais de League of Legends e Valorant, elevando ainda mais o nível da competição”, disse o presidente do CPE, Kauan Lima Gadelha.

O Circuito Pessoense de e-Sports é uma iniciativa que visa fomentar o cenário de jogos eletrônicos na Paraíba, proporcionando uma plataforma para que jogadores locais possam mostrar suas habilidades e competir em alto nível. Além das competições, o evento contará com áreas de jogos free-play, onde o público poderá experimentar diversos games e consoles, e espaços interativos com atividades relacionadas ao universo gamer.

O CPE é uma oportunidade única para os amantes de e-Sports vivenciarem uma experiência completa, com competições de alto nível, interação com outros jogadores e contato com as últimas novidades do mercado. “Nosso objetivo é consolidar o evento como um dos principais do calendário gamer da região e contribuir para o desenvolvimento do cenário competitivo na Paraíba”, acrescentou Kauan Lima.

Semana Nacional – ASemana Nacional de Ciência e Tecnologiaé o principal evento de divulgação científica do Brasil. O evento é realizado, há 21 anos, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e conta com atividades do Norte ao Sul do país.

Este ano, o tema é ‘Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais’. A escolha reflete a urgência em reconhecer, valorizar e proteger a riqueza de biodiversidade encontradas nos diversos biomas brasileiros e a riqueza de conhecimentos tradicionais das comunidades que neles habitam.

A edição João Pessoa está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (Secitec), em parceria com o Governo do Estado da Paraíba, Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Cagepa, Agência de Inovação Tecnológica de João Pessoa (InovatecJP) e HQPB.

Serviço:

21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Evento: Circuito Pessoense de E-Sports (CPE)

Dia: de 28 de novembro a 1º de dezembro

Horário: 10h e 19h

Local: Espaço Cultural José Lins do Rêgo

Inscrições e informações: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/21a-semana-nacional-de-ciencia-e-tecnologia/