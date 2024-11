Prefeitura promove dia de alegria para crianças do Centro de Doenças Raras com visita de Papai Noel

Um dia marcado pela alegria que vai ficar na memória de dezenas de crianças. Assim foi esta quarta-feira (27), quando o Papai Noel e sua ajudante foram recebidos com festa pelas crianças usuárias do Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras da Prefeitura de João Pessoa, localizado no Bairro dos Bancários. A ação social, que foi promovida pelas Secretarias de Saúde (SMS) e de Turismo (Setur), faz parte da programação de Natal da Prefeitura de João Pessoa.

O secretário de Turismo da Capital, Daniel Rodrigues, falou sobre a importância do evento. “Turismo não se restringe a divulgação das nossas potencialidades e buscar trazer os turistas para a Capital, é também envolver a cidade nas nossas ações. Nesse Natal, super especial que João Pessoa está desenvolvendo em toda a cidade desde 2021, nós procuramos humanizar, ajudar as pessoas, como essas crianças. Muitas delas não têm condições de ir visitar os polos turísticos, então nós trazemos o espírito de Natal até elas”, destacou.

A ação foi considerada um sucesso e o secretário revelou que já combinou com a coordenação do Centro de Doenças Raras outras atividades com as crianças do espaço. “Já conversamos e as crianças que têm condições de sair, nós vamos trazer vans pra levá-las, junto com os seus respectivos cuidadores, ao Parque da Lagoa. A Prefeitura de João Pessoa tem esse coração de cuidar da cidade, de cuidar das pessoas, e o Turismo não é diferente”, reforçou.

Saionara Araújo, coordenadora do Centro de Doenças Raras, destacou que a ação em parceria com a Setur foi um divisor de águas. “Os nossos pacientes, em geral, têm dificuldade de deslocamento. Então, gentilmente, pedimos a Secretaria de Turismo para trazer o Papai Noel até aqui. E isso deu a essas quase cem famílias a oportunidade de terem esse momento com o Papai Noel, que é o sonho de toda criança e muito mais, as crianças que têm doenças raras. Na sua quase totalidade, nunca tinham visto de perto o Papai Noel. Estamos com o coração cheio de gratidão”, revelou.

Além da visita do Papai Noel, houve distribuição de brinquedos, gorros de Natal e lanches e todas as crianças presentes aproveitaram a oportunidade para tirar fotos com o Papai Noel e sua ajudante, a gnomo verde.

O pequeno Benjamim, de 5 anos, não parou quieto durante o evento e ficou muito feliz ao ver o Papai Noel, tanto que queria levar pra casa o sino do bom velhinho. A mãe, a carioca Gabriela Nascimento, contou que Benjamin tem a Síndrome de Lowe e autismo e que a existência do Centro de Doenças Raras de João Pessoa foi fundamental para que eles viessem morar na cidade. “Eu morava no Rio de Janeiro e já ouvia falar do Centro. O atendimento é maravilhoso. Nós estamos tendo toda a atenção em todo o tratamento e cuidado. A gente é sempre é bem atendido, bem acolhido e esse evento de hoje foi muito bacana”, disse.

Claudilene Freire foi encaminhada ao Centro de Doenças Raras pela geneticista, para o atendimento de sua filha Júlia, de 5 anos, diagnosticada com acondomplasia e autismo. A acondomplasia foi diagnosticada com apenas 15 dias de nascida e o autismo há cerca de um mês, já no Centro. “A minha filha está recebendo o apoio total dos profissionais, as terapias estão ótimas, só tenho a agradecer. E hoje ela estava super empolgada para vir pra cá ver o Papai Noel”. Mensalmente, ela faz terapias ocupacionais, além de utilizar os serviços de fonoaudiologia, fisioterapia e psicologia.

Já Francisca Pereira vem de longe para fazer o tratamento do seu filho José Walisson, de 25 anos. Ela disse que é muito grata pelo atendimento e fez questão de participar do evento do Natal. “São mais de 600 quilômetros da minha cidade pra cá, Santana de Mangueira. Meu filho sofre de ataxia cerebral. Os sintomas surgiram quando ele tinha uns dez anos de idade, mas após anos de peregrinação, só recentemente o Centro conseguiu fechar o diagnóstico. Só tenho a agradecer todo o tratamento”, afirmou.

Outra ação social – Segundo Vinícius Brito, chefe de Infraestrutura da Setur-JP, a secretaria fará outra ação social ainda esta semana. Será na próxima sexta-feira (29), das 16h30 às 18h. “A Setur programou o encontro dos personagens natalinos com crianças carentes dos residenciais do Município na Casa do Papai Noel, no Parque Solon de Lucena”, revelou.

Ele frisou que a Casa do Papai Noel está aberta à visitação todos os dias, das 17h às 21h. Aos sábados e domingos, o horário é das 18h às 21h, com a presença do Papai Noel e dos personagens natalinos.