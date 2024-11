loja em João Pessoa inaugura fachada temática

Divulgação

Com a proximidade do verão, uma novidade chega para João Pessoa. Na quinta-feira (28), às 10h, a rede de farmácias Redepharma inaugura a primeira loja Carmed no Nordeste com uma fachada temática da Hello Kitty. A loja, que fica localizada na Avenida Nego, no bairro de Tambaú, marca a celebração e nostalgia em homenagem aos 50 anos da icônica personagem.

A escolha de João Pessoa para a estreia da fachada temática no Nordeste se deve a simpatia e acolhimento do povo paraibano, além da cidade estar figurando como um destino turístico atraente para visitantes de todo o Brasil. Os visitantes poderão interagir, tirar fotos e compartilhar momentos especiais nas redes sociais com a temática dos 50 anos da personagem.

O grande destaque do lançamento é o hidratante labial Carmed Hello Kitty, que promete agradar aos mais jovens, e é um produto que busca combinar proteção contra o ressecamento dos lábios com um sabor suave.

“João Pessoa foi escolhida por seu espírito acolhedor. Queremos oferecer uma experiência única, que vá além da simples compra e crie uma conexão emocional com as pessoas. A cidade agora faz parte dessa história mágica, e o espaço está aberto para receber famílias e celebrar os 50 anos da Hello Kitty”, afirmou Edvaldo Neves, diretor geral da Redepharma.

A inauguração da fachada da loja resgata a história e o simbolismo da Hello Kitty, um fenômeno cultural global criado em 1974. Ao longo de cinco décadas, a personagem se consolidou como ícone de moda, brinquedos e acessórios, conquistando gerações.