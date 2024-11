Pato Futsal x Jaraguá Horário, Escalações, Palpites e Onde Assistir ao Jogo da LNF LIGA NACIONAL DE FUTSAL

Pato Futsal x Jaraguá: Jogo de Ida das Semifinais da Liga Nacional de Futsal

Neste sábado, 23 de novembro, Pato Futsal e Jaraguá se enfrentam em São Lourenço do Oeste-SC, às 19h30 (horário de Brasília), pelo jogo de ida das semifinais da Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv e pela LNFTV.

Embora o Pato Futsal tenha o mando de campo, o jogo será realizado na Arena Cláudio Petrycoski, em São Lourenço do Oeste, a 30 km de Pato Branco. A mudança foi necessária devido à capacidade do ginásio Dolivar Lavarda, que não atende aos requisitos mínimos da LNF, que exige uma capacidade de público superior a 2 mil pessoas. Além disso, a nova Arena Cláudio Petrycoski ainda está em fase de finalização.

Ambas as equipes têm se destacado nesta temporada, com grandes desempenhos durante a competição. O Pato Futsal, com seu elenco competitivo, é uma das forças do campeonato, enquanto o Jaraguá, com uma sólida tradição no futsal brasileiro, também chega forte para esta semifinal. O confronto promete ser intenso, já que ambos os times têm a ambição de conquistar o título.

A disputa, com suas duas equipes de alto nível, traz uma grande expectativa para os fãs do futsal. O jogo de ida será crucial para definir o rumo das semifinais, e os times precisam mostrar força e estratégia para sair com a vantagem para o segundo jogo.

O Sportv e a LNFTV farão a cobertura ao vivo, permitindo que os fãs acompanhem cada momento dessa importante fase da Liga Nacional de Futsal.

Onde Assistir à LNF no Brasil

Para os fãs de futsal que desejam acompanhar todos os jogos da LNF, a competição é transmitida ao vivo por diversas plataformas. O Sportv é a principal emissora que cobre as partidas, oferecendo análises e comentários durante as transmissões. Além disso, os jogos estão disponíveis no YouTube da LNF TV, proporcionando uma maneira acessível e prática para que os torcedores não percam nenhum lance da competição.