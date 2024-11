Cruzeiro x Guarulhos Horário, Escalações, Palpites e Onde Assistir ao Jogo da Superliga Masculina de Vôlei

Sada Cruzeiro Enfrenta Vedacit Vôlei Guarulhos Pela Superliga 2024/25

Neste sábado, 23 de novembro, o líder da Superliga 2024/25, Sada Cruzeiro, entra em quadra para enfrentar o Vedacit Vôlei Guarulhos pela sexta rodada da competição. O jogo será realizado no Ginásio Arnaldo José Celeste, em Guarulhos-SP, com transmissão ao vivo pelo Sportv 2, a partir das 11h.

Com 16 pontos conquistados em seis jogos, o Sada Cruzeiro, dirigido por Filipe Ferraz, chega invicto ao confronto. A equipe mineira lidera o campeonato e busca manter a boa fase contra o time paulista, que ocupa a nona colocação com seis pontos. O Vedacit Guarulhos, que venceu dois de seus seis jogos, promete dificultar a tarefa do líder, especialmente com a experiência do levantador Sandro, um dos destaques do time.

Lucão, central do Sada Cruzeiro e um dos principais jogadores da Superliga, comentou sobre o confronto e o bom momento da equipe. “Acho que o jogo passa muito pelo ritmo que nossa equipe vai impor. O saque será fundamental para pressionar o adversário e garantir a vitória”, disse o camisa 16, que é o melhor atacante e um dos melhores bloqueadores da competição.

A equipe mineira segue invicta e busca a manutenção da liderança, enquanto Guarulhos tentará surpreender e somar pontos importantes para sua classificação. O próximo desafio do Sada Cruzeiro será em casa, no dia 30/11, contra o Vôlei Renata, no Ginásio do Riacho, em Contagem.

Próximos Jogos do Sada Cruzeiro:

23/11/24 – Sábado – 11:00 – Vedacit Guarulhos x Sada Cruzeiro – Ginásio Arnaldo José Celeste, Guarulhos-SP (Transmissão: Sportv)

30/11/24 – Sábado – 18:30 – Sada Cruzeiro x Vôlei Renata – Ginásio do Riacho, Contagem-MG (Transmissão: Sportv)

Onde Assistir à Superliga no Brasil

Os fãs de vôlei podem acompanhar toda a ação da Superliga Masculina pela televisão e plataformas de streaming. As principais emissoras, como SporTV, transmitem os jogos ao vivo, permitindo que os torcedores fiquem por dentro de cada lance e acompanhem suas equipes favoritas. Além disso, muitas plataformas digitais oferecem a opção de assistir aos jogos, ampliando o alcance da competição e facilitando o acesso para todos os admiradores do esporte.