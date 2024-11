Prefeitura reúne contabilistas para discutir o encerramento financeiro de 2024 e planejamento de 2025

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Finanças (Sefin), realizou, nesta quinta-feira (22), mais uma edição do ‘Capacita Sefin’, com o IV Encontro dos Profissionais Contábeis e Gestores Financeiros, no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. O objetivo foi orientar sobre o encerramento da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial neste fim de terceiro mandato do prefeito Cícero Lucena e apresentar a minuta do decreto com o planejamento do cronograma de atividades a serem realizadas a partir de 2025, seguindo o planejamento que colocou João Pessoa com nota A+ no ranking da Capacidade de Pagamento (Capag) da Secretaria do Tesouro Nacional.

O prefeito Cícero Lucena agradeceu o trabalho dos profissionais de contabilidade da administração pública municipal. “Todo o esforço técnico e competência que cada um tem é fundamental para o nosso objetivo de uma gestão pública séria, responsável e compromissada, que possa chegar aonde tem que chegar, que é no benefício das pessoas. João Pessoa tem sido reconhecida na eficiência e transparência da gestão pública e este é o legado que cada um de nós pode deixar nessa passagem na prefeitura. Agradeço o que vocês têm feito e vamos continuar fazendo com que João Pessoa seja uma cidade cada vez mais justa, humana e inclusiva”, afirmou.

O secretário de Finanças, Brunno Sitônio, afirmou que é a partir da boa execução orçamentária e contábil que a cidade pode avançar nas políticas públicas. “Nós realizamos um trabalho de assessoria para as demais secretarias e para o prefeito e, com isso, melhoramos indicadores, somos reconhecidos pela capacidade de pagamento, pela nossa disponibilidade financeira. Com esse encontro, queremos fortalecer esse compromisso, finalizar o ano de forma tranquila, com contas bem prestadas, em dia com nossos fornecedores e com a população, para iniciar o próximo mandato do prefeito Cícero Lucena avançando no nosso trabalho, buscando sempre melhorar e permitir a entrega de mais políticas púbicas”, destacou.

O diretor-geral de Contabilidade, Rodrigo Teixeira, orientou a respeito da exigência do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB) sobre o cronograma de pagamentos em ordem cronológica que passa a valer a partir do próximo ano, mas que já vem sendo seguido pela atual gestão. E a diretora de Gestão Contábil, Verônica Dias, apresentou a minuta do decreto para os contabilistas, com as normas a serem adotadas pelas entidades do Poder Executivo no fechamento orçamentário, financeiro e contábil no exercício 2024 e a execução de 2025, de acordo com a Lei 15.246, de 30 de julho de 2024.