Coralistas de Brasília são atrações desta quinta-feira no Centro Cultural São Francisco

O projeto Viva o Centro com Música promete envolver o público em uma experiência cultural única com a apresentação do coral da Fenabb de Brasília, nesta quinta-feira (21), no Centro Cultural São Francisco, com início às 17h30. A iniciativa é gratuita e aberta para todas as idades e o local conta com estacionamento acessível na parte posterior da igreja, no bairro do Roger.

Em seguida se apresenta o dueto do grupo Curta Ópera PB, com canto lírico. Logo após a Big Band Rubacão Jazz, promete animar a plateia com arranjos vibrantes e a energia contagiante do jazz em formação completa. A entrada e o estacionamento são gratuitos e pode ser feito pela parte de trás da Igreja de São Francisco, na rua Borges da Fonseca, no Róger.

Sexta-feira especial (22) – O projeto Viva o Centro com Música não realizará apresentações no CCSF, devido a programação previamente agendada pela instituição. De forma que o evento será transferido para Academia Paraibana de Letras (APL), que fica na frente do CCSF, com as apresentações começando às 17h30, no novo jardim das letras da APL.

Na última quarta-feira (19) os coralistas do grupo Canto Cerrado, conduzidos pelo maestro Daniel Moran e a camerata de Vozes do Rio Grande do Norte, da maestra Tércia de Souza abrilhantaram o projeto com canções eruditas e populares. Os corais estão em João Pessoa participando da 22ª edição do Festival Paraibano de Coros, na sala de concertos José Siqueira, no Espaço Cultural. O Fepac é um evento de caráter internacional, em que participam 63 grupos de corais de várias partes do mundo.

Viva o Centro com Música – Com entrada franca e estacionamento gratuito, o “Viva o Centro com Música” proporciona um ambiente acolhedor para todos que desejam desfrutar de cultura e arte. O evento é uma iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal de João Pessoa, em parceria com o Governo do Estado da Paraíba, que visa revitalizar o centro histórico da cidade através de atividades culturais, democratizando o acesso à música de qualidade e incentivando a ocupação dos espaços públicos pela comunidade. Em sua segunda edição, que teve início em agosto e vai até janeiro de 2025, o projeto busca revitalizar o Centro Histórico de João Pessoa através da cultura, especialmente a música.

Música, Inovação e Tecnologia – O ‘Viva o Centro com Música’ também abre espaço para inovação tecnológica. Por meio de uma pesquisa pioneira, o projeto explora o uso de software livre e hardwares acessíveis para gravação e sonorização de eventos e estúdios caseiros. O objetivo é criar um protocolo para sonorização, gravação e transmissão ao vivo utilizando o sistema Linux, mais especificamente o Jack Áudio Connection Kit, tornando o empreendedorismo musical mais acessível.