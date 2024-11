Semana Nacional de Ciência e Tecnologia terá competições de e-sports, matemática, robótica e HQ’s

A cidade de João Pessoa será palco de mais uma edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que este ano acontecerá no período de 28 de novembro até 1 de dezembro de 2024, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho. Com entrada gratuita para todos os públicos, o evento tem início na quinta-feira (28), com as competições de e-Sports League Of Legends (LoL) e Valorant, no palco principal, das 10h às 19h. No turno da tarde, das 14h às 18h, acontecerá a Copa de Robótica, na arena robótica.

O secretário de Ciência e Tecnologia de João Pessoa, Guido Lemos, comentou que o evento é realizado há mais 20 anos pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e conta com atividades em todo o Brasil. “Este ano o tema é ‘Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais’. A escolha reflete a urgência em reconhecer, valorizar e proteger a riqueza da biodiversidade encontrada nos diversos biomas brasileiros (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, além do Sistema Costeiro-Marinho) e a riqueza de conhecimentos tradicionais das comunidades que neles habitam”, revelou.

O tema também destaca a importância do papel transformador das tecnologias sociais, desenvolvidas a partir desses saberes, e voltadas para soluções sustentáveis e inclusivas, juntamente com a contribuição de projetos inovadores e de iniciativas que fazem parte do sistema de ciência, tecnologia e inovação, na busca por respostas eficazes aos desafios contemporâneos enfrentados nos biomas brasileiros.

HQPB 2024 – Em João Pessoa, a 21ª SNCT acontecerá em parceria com o HQPB 2024, um dos maiores eventos de quadrinhos do Estado, onde contará com campeonato de Card Game, Mostra de Cinema, Campeonato de Cosplay, Campeonato de Dança Kpop e Workshops. O evento vai combinar o melhor da cultura pop com ciência, tecnologia e inovação. Este é o maior encontro do gênero no Nordeste, consolidado como um espaço gratuito e inclusivo de acesso à cultura, educação e empreendedorismo.

Com a união do HQPB, que celebra 16 anos de história, e da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o evento amplia ainda mais seu impacto, reunindo uma programação diversificada e inovadora. Além disso, o evento contará com convidados especiais, como dubladores de sucesso, influenciadores e criadores de conteúdo da cultura geek.

O coordenador geral da HQPB, Bruno Elias, comentou que o evento atraiu mais de 60 mil participantes, gerando empregos, incentivando o turismo e fortalecendo a indústria criativa regional. “Este ano, a expectativa é ultrapassar os 90 mil visitantes, consolidando João Pessoa como um polo estratégico de cultura e inovação no Brasil”, comentou.

O secretário Guido Lemos acrescentou que tecnologias sociais são inovações desenvolvidas e implementadas em comunidade e voltadas para a solução de problemas sociais, aliando saberes tradicionais, organização social e conhecimentos técnicos e científicos de maneira inclusiva, construtivista e participativa. Segundo Guido, elas se distinguem por serem criadas a partir da interação direta com as necessidades e realidades locais, buscando promover a transformação social, a sustentabilidade e o empoderamento das comunidades envolvidas.

“Essas tecnologias não se limitam apenas a produtos ou equipamentos, mas englobam técnicas, métodos, processos, ou mesmo práticas organizacionais que possam ser replicadas em diferentes contextos sociais e ambientais. Através da aplicação das tecnologias sociais, é possível encontrar soluções efetivas para desafios como acesso à água potável, segurança alimentar, educação, saúde, habitação, trabalho e renda, cultura, igualdade de raça e de gênero, energia e meio ambiente, entre outros”, comentou Guido Lemos.

Confira a programação completa no site do evento ou por meio desse link.

Serviço:

21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Período: 28, 29, 30 de novembro e 1º de dezembro de 2024

Local: Espaço Cultural José Lins do Rego – Tambauzinho

Entrada gratuita para todos os públicos

