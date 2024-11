Secretaria de Saúde orienta candidatos que farão provas das residências médica e multiprofissional

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS-JP) divulgou as principais orientações para os candidatos que irão participar do processo seletivo das Residências Médica e Multiprofissional em Saúde. As provas serão realizadas no próximo sábado (23), das 8h às 13h, nas dependências da Faculdade Uniesp, situada no Km 14 da BR 230.

Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova com 30 minutos de antecedência, levar caneta esferográfica em material transparente de tinta azul ou preta, portar documento oficial de identidade original com foto, podendo ser digital, desde que possibilite certificar sua autenticidade. Não será aceita foto ou cópia do documento de identificação, ainda que autenticada, nem protocolo do documento. Caso o concorrente esteja levando água, será permitida apenas em garrafa transparente. Durante a prova também não será permitido o uso de bonés ou qualquer tipo de chapéu.

De acordo com o que consta nas normas do processo seletivo, é de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento contínuo das erratas ao edital, com suas informações e comunicados publicados no Portal da Transparência do Município de João Pessoa.

“Orientamos para que os candidatos observem constantemente as publicações, com suas orientações, comunicados ou erratas que forem realizadas no Portal da Transparência do Município e, no dia da prova, portem somente materiais necessários, a exemplo de caneta esferográfica e recipiente de água transparente, assim como documento de identificação, conforme previsto no edital. Acrescentamos também a importância de chegar ao local de prova com antecedência mínima de 30 minutos, visando garantir a localização correta da sala e sua identificação”, orientou Vivian Steve, membro da comissão organizadora.

Documentação – Para identificação dos candidatos, serão considerados documentos de identificação carteiras expedidas pelos comandos militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares. Também serão aceitas carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens e conselhos de classe), passaporte brasileiro, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação (CNH com foto) e documentos digitais com foto (e-Título, CNH digital e RG digital) apresentados obrigatoriamente nos respectivos aplicativos oficiais.

Não serão aceitos documentos sem imagem, a exemplo de certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, além de documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.

Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no edital, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento de identidade original por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento original que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, constando, no máximo, trinta dias de expedido.

Aparelhos eletrônicos – Dispositivos eletrônicos de qualquer natureza, tais como celulares, fones de ouvido, tabletes e congêneres deverão ser desligados e inseridos em sacos lacres fornecidos pela comissão e colocados embaixo das cadeiras de provas, não recaindo qualquer responsabilidade por tais bens à comissão ou fiscais.

Confira nos links abaixo a relação das salas e as listas com os nomes dos concorrentes ao processo seletivo:

Residência médica – https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=1673

Residência Multiprofissional – https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=1674