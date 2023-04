Saúde da mulher

Mutirão de exames citológicos segue neste sábado e na próxima terça-feira nas USFs de João Pessoa

21/04/2023 | 08:00 | 42

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de João Pessoa está realizando mutirões de exames citológicos para mulheres com idade de 25 até 64 anos. Neste sábado (22), a ação acontece em 26 Unidades de Saúde da Família (USFs), distribuídas nos cinco Distritos Sanitários da Capital, das 8h às 16h.

Para a diretora de Atenção à Saúde do Município, Alline Grisi, ações voltadas à saúde da mulher são importantes para promover e incentivar o autocuidado da população feminina. “Nosso objetivo é prevenir a saúde das usuárias da Rede Municipal, em especial contra as doenças do colo de útero”, afirmou.

Os exames serão realizados por demanda espontânea, ou seja, a usuária não precisa agendar. Para participar dos mutirões, as mulheres podem se dirigir à USF mais próxima de sua residência e serão atendidas pelas equipes de saúde da família. É importante apresentar um documento oficial de identificação com foto e o cartão SUS.

A ação teve início na última quinta-feira (20) e seguirá na próxima terça-feira (25) em todas as Unidades de Saúde da Família de João Pessoa. O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 12h às 16h.

Citológico – O exame citológico é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero. Esse rastreamento deve ser oferecido às mulheres que estejam na faixa etária entre 25 e 64 anos e que já tenha iniciado a vida sexual.

Confira a lista das 26 unidades abertas para o mutirão neste sábado (22):

Distrito Sanitário 1:

Nova Conquista

Cruz das Armas 1

Integrada Funcionários

Cruz das Armas 2

Bairro dos Novais

Distrito Sanitário 2:

Mudança de Vida

Integrada Geisel

Unindo Vidas

Qualidade de Vida

Grotão

Distrito Sanitário 3:

Ipiranga

Rosa de Fátima

Verdes Mares

Mangabeira Integrada

Integrada José Américo

Distrito Sanitário 4:

Alto do Céu Integrada

Viver Bem

Matinha 1

Matinha 2 e Paulo Afonso

Roger Integrado

Ilha do Bispo

Distrito Sanitário 5:

Altiplano

Bessa

Bancários

São José

Santa Clara