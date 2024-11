Prefeito sanciona Lei que oficializa ‘Pedalada da Fé’ como evento oficial da Romaria da Penha

O prefeito Cícero Lucena sancionou, nesta segunda-feira (18), a Lei que oficializa a ‘Pedalada da Fé’ como evento ciclístico pertencente a programação oficial da Romaria da Penha. O ato ocorreu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, com a presença do vice-prefeito Leo Bezerra, do vereador autor da propositura, Zezinho do Botafogo, do padre Francisco Azevedo e da presidente da Federação Paraibana de Ciclismo, Marinez Leite.

“A prática do esporte com a fé, um momento conjunto, além do momento da solidariedade, já que a inscrição é a doação de dois quilos de alimentos. Então, fico muito feliz em participar, porque isso aqui caracteriza o momento que João Pessoa está vivendo, uma cidade cada vez maior com práticas esportivas e também da prática da fé”, defendeu o prefeito Cícero Lucena.

O projeto de Lei diz que a ‘Pedalada da Fé’ é importante para promover a integração da comunidade esportiva e celebrar a tradição religiosa da Romaria de Nossa Senhora da Penha, enaltecendo a fé e a devoção. “Agradecer ao prefeito, que coloca esse evento no calendário da cidade”, afirmou o vereador Zezinho do Botafogo.

O padre Francisco Azevedo, da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, disse que o ato é um marco importante não só para a igreja, mas também para João Pessoa, que já se tornou uma capital do esporte. “É gratificante a decisão da Câmara dos Vereadores, através de Zezinho do Botafogo, de instituir essa pedalada oficial no calendário esportivo de João Pessoa. Grato ao prefeito por ter sancionado”, agradeceu o religioso.

A ‘Pedalada da Fé’ será realizada na próxima quarta-feira (20), percorrendo o mesmo trajeto da Romaria da Penha. Para participar, é preciso doar dois quilos de alimentos não perecíveis, onde os ciclistas recebem a camisa oficial do evento.