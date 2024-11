Evento em João Pessoa reúne atletas e representantes de entidades para discutir igualdade

Com o objetivo de discutir temas relacionados à equidade, inclusão, diversidade e transformação social, esportistas e representantes do poder público e de movimentos sociais participarão nesta sexta-feira do 1º Fórum CT, workshop que é promovido pela Rede CT, que e busca desenvolver empreendedores sociais esportivos para uso de leis de incentivo. O evento, cujas inscrições já estão abertas e podem ser feitas clicando aqui será realizado na sede da Associação de Plantadores de Cana da Paraíba (Asplan-PB), de forma presencial, entre 8h30 e 18h30.

“Trata-se de uma iniciativa bastante importante para conscientizar a sociedade sobre o papel do esporte na promoção de inclusão social, diversidade e equidade. Segundo ela, “o encontro reunirá quem faz do esporte e das ações sociais uma trajetória de vida. Trouxemos pessoas que estão em contato diariamente com esse mundo, colocando a mão na massa para criar oportunidades e transformar a realidade social das pessoas”, explicou Gigi Favacho, gerente da Rede CT.

A cearense Edênia Garcia, pentacampeã mundial de Natação Paralímpica, também participará do evento como palestrante. Nordestina e LGBT, ela é a mulher brasileira com mais participações em Jogos Paralímpicos, presente em seis edições. Cursou gestão Estratégica do Esporte pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e atua na luta anticapacitista, feminista e por acessibilidade. Além de atleta, atua como palestrante e é presidente do Conselho Fiscal do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Entre suas principais atuações estão ações de promoção da diversidade e inclusão social.

“Devemos garantir que crianças e adolescentes do Nordeste tenham acesso ao paradesporto e possam sentir o poder transformador do esporte. É preciso uma estrutura física acessível, profissionais qualificados e incentivo constante para tornar essa prática acessível a todos. E não falo só de alto rendimento, falo do direito ao esporte como promoção de saúde e bem estar”, pontua Edênia.

Outro convidado confirmado é o paraibano Kaio Márcio, atual secretário de esportes de João Pessoa e nadador brasileiro, especialista no nado borboleta. Foi recordista mundial nas provas de 50m e 200m borboleta em piscina curta, campeão mundial dos 100m borboleta em piscina curta e nos 200m borboleta em piscina longa, além de finalista olímpico em Pequim 2008 e quarto lugar no Mundial de 2009.

O psicólogo e mestre em Saúde Coletiva Renato Paes, fundador do Instituto Fazer Acontecer (IFA) e atual Diretor Executivo da Organização, também estará presente. A entidade da qual é responsável atende 4.500 adolescentes na Bahia, Sergipe, Paraíba e Pernambuco. Ele criou também a Rede Fazer Acontecer, ente derivado da proposta de programa Esporte é Brincadeira do IFA e que já atendeu mais de 15 mil pessoas também no estado da Bahia.

Além disso, Paes é responsável pela construção de parcerias e captação de recursos do IFA, tendo entre os parceiros e patrocinadores organizações internacionais públicas como Unicef, GIZ, Ministério das Relações Exteriores da Alemanha e Fundação Interamericana. Participam também fundações internacionais privadas como Fifa Foundation, Uefa Foundation, Premier League, The Global Fund for Children e Empower.

Centro Solidário Praça do Cristo será representado por pai e filha de 12 anos de idade

Sobreviventes da tragédia climática de 2022 em Pernambuco, o psicólogo de 47 anos Reginaldo Falcão e sua filha Ana Beatriz Falcão falarão sobre práticas solidárias e assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ana, que tem 12 anos de idade e está no 7º ano do ensino fundamental II, é campeã pernambucana de taekwondo nos jogos escolares, campeã brasileira na série bronze do Campeonato Brasileiro de Jogos Escolares, capoeirista e jiu-jiteira.

Além disso, é ativista social mirim no Centro Solidário Praça do Cristo, que ofereceu apoio à comunidade na época da tragédia das chuvas em 2022 e, atualmente, é coordenado pelo pai.

“Eu não acho apenas, eu tenho certeza que sem a Praça do Cristo e sem os esportes, eu estaria apenas existindo, mas graças a eles eu estou vivendo”, comenta Ana.

A Rede CT ainda realizará outros encontros com temas como “Esporte e Sustentabilidade (COP 30), “Ações Sociais e Alto Rendimento”, “Paradesporto e Acessibilidade”, entre outros, nas cidades de Manaus (23/11) e Brasília (5/12).

