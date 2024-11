Vencedor da Granfondo Brasil etapa João Pessoa completou percurso de 109 km em 2h53

A cidade de João Pessoa sediou, neste domingo (10), a quarta edição da prova do ciclismo mundial Granfondo Brasil. A competição reuniu mais de 200 ciclistas vindos de nove estados, como São Paulo, Sergipe e Rio Grande do Norte. No percurso mais longo, de 109 quilômetros (km), o primeiro colocado na categoria elite, Paulo Vitorino, completou o circuito no tempo de 2h53. Já no percurso menor, de 84 km, a prova foi realizada em 2h26 pelo competidor estreante Fábio Pontes. Ao todo, a duração da prova foi de 4h23.

O empresário Paulo Vitorino, 40 anos, de Santa Rita, foi campeão na categoria elite masculino. Ele, que já compete há oito anos, fez o percurso de 109 km no tempo de 2h53 e se preparou com uma assessoria esportiva para obter o feito. “Estou muito feliz! Agradeço à organização da prova e à Prefeitura de João Pessoa por trazer esse evento a nossa cidade. Agradeço também a Jesus pela performance e a todos que contribuem para esse processo árduo de ser atleta amador”, comentou. Esta foi a sua terceira participação na Granfondo etapa João Pessoa.

Na categoria elite feminino, a educadora física Sarah Pinheiro, de 35 anos, liderou o pódio. Natural de João Pessoa, ela mora no Rio de Janeiro e veio especialmente para participar da prova, pela primeira vez. Sarah se preparava para outra competição, quando sofreu uma queda e rompeu ligamentos. “Eu não iria mais competir neste ano, mas fui motivada a me inscrever e só tive 13 dias para me preparar. Foi sensacional. Estou muito feliz”, afirmou.

No percurso de 84 quilômetros, a primeira colocação ficou com o recifense Fábio Pontes, de 37 anos. Esta foi sua segunda competição, mas no Granfondo foi a primeira participação. Apesar do resultado, o ciclista começou a treinar há menos de um ano. “Eu treino todos os dias no sol das 9h, 3 horas ao dia. Gostei muito da prova, tudo bem organizado e sinalizado. A cidade de João Pessoa é uma referência esportiva e quero continuar competindo”, disse o atleta, que dedicou a vitória ao filho.

A competição reúne não apenas atletas, mas os familiares também. Tarci Dias, de Paulista (PE), veio acompanhando o esposo, que compete há 30 anos. “Temos que acompanhar para dar um apoio, que faz a diferença. Meu marido é um bom atleta. Ano passado, ficou no quinto lugar geral. Domingo passado estivemos em uma corrida no interior da Paraíba e, na próxima semana, estaremos no Rio Grande do Norte”, falou.

Percurso – A prova começou quando saíram os primeiros raios solares, às 5h, com largada no Busto de Tamandaré. Os ciclistas percorreram a orla do Cabo Branco até a ladeira, passaram pela Avenida João Cirilo, no Altiplano, até a Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, em direção ao Litoral Sul, onde ocorreram de fato as disputas de velocidade.

A partir da Avenida Panorâmica, os ciclistas percorreram a Avenida Hilton Souto Maior até a BR-230, chegando até a entrada da Praia de Intermares (Cabedelo) e retornando na altura do quilômetro 10. As diferenças entre os percursos longo e curto estão no final da prova. Para os competidores inscritos na menor distância, a competição acabou na Estação Cabo Branco Já os demais, foram até o Centro de Convenções – ida e volta, três vezes, encerrando a competição.

Turismo esportivo – Segundo o secretário-executivo de Juventude, Esporte e Recreação de João Pessoa (Sejer), Juliano Sucupira, a competição ocorreu com perfeita execução. “Estamos realizados com mais um grande evento entregue à cidade de João Pessoa. Esta foi a maior logística que nosso Estado já pôde presenciar, com relação à estrutura montada, o que nos deixa gratificados”.

De acordo com o gestor, a Capital paraibana já se consolidou como um destino de turismo esportivo. “João Pessoa respira esporte ao ar livre. Crescemos exponencialmente nos últimos quatro anos e João Pessoa já está no calendário de vários eventos, não só de ciclismo, mas de corrida de rua também. Somos referência em âmbito nacional e até internacional”, avaliou.

A Capital paraibana sediou recentemente o Campeonato Brasileiro de Paraciclismo de Estrada e os sucessos obtidos neste evento resultaram nas medalhas conquistadas no Mundial de Zurique com os atletas Lauro Chaman, Jady Malavazzi, Marcos Mello e Solimar.

Apoio – A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) preparou uma operação especial de trânsito, mobilizando 50 agentes operacionais, que atuaram desde as 4h, ao longo de todo o percurso da prova. Foi necessária a intervenção com bloqueios e desvios para a realização da competição. A operação recebeu o apoio da Guarda Civil Metropolitana, Semob Cabedelo, Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O diretor-técnico da prova, Romolo Lazzaretti, destacou a receptividade da Prefeitura e dos ciclistas pessoenses desde a primeira edição da competição na cidade. “Tivemos a presença de atletas de 27 cidades e nove estados. Recebemos pessoas de Aracaju, Natal, São Paulo e Brasília, por exemplo. Colocar mais de 200 ciclistas num percurso urbano numa capital linda como João Pessoa e não ocorrer nenhum acidente, significa que a competição tem futuro”, enfatizou.

A estrutura do evento contou com batedores, equipe de staff durante todo trajeto, pontos de abastecimento, cronometragem, premiação, vila, kit atleta e medalhas para todos que finalizaram a prova.

Premiação – cinco primeiros colocados gerais

Campeão: R$ 1.000 + troféu;

Vice-campeão: R$ 800 + troféu;

3º colocado: R$ 600 + troféu;

4º colocado R$ 400 + troféu;

5º colocado R$ 200 + troféu;