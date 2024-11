Artesões do Celeiro Espaço Criativo produzem com foco no aumento das vendas no período natalino

Com foco no crescimento das vendas no período natalino, os artesões que fazem parte do Celeiro Espaço Criativo, administrado pela Prefeitura de João Pessoa, estão ampliando a produção de peças. O espaço de divulgação e venda da arte pessoense recebe semanalmente, em média, 700 visitantes, mas nesse período de fim de ano salta para aproximadamente 1.200. O Celeiro funciona atualmente no Hotel Globo, no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, no Centro Histórico (Varadouro), ficando aberto à visitação todos os dias, das 8h30 às 17h30, com entrada gratuita.

“Estamos pedindo que os artesões enviem mais trabalhos para a gente poder ficar com estoque, porque, com a proximidade do final de ano, os turistas começam a aparecer em maior quantidade e as vendas aumentam. Se não tivermos reserva para reposição de peças, fica muito difícil atendermos a clientela. Então, estamos antecipando essa reposição para manter o fluxo de obras de arte e artesanato em exposição e para venda”, explica o curador do Celeiro, Ilson Moraes.

Segundo ele, o espaço já se tornou um ponto de referência no Centro Histórico da Capital no que se refere à produção de peças de arte popular bonitas e de qualidade. “O Celeiro está em constante movimento, não só de turistas, mas de pessoas da própria cidade que vêm nos visitar. No local, todos têm a oportunidade de conhecer o trabalho de cerca de 70 artesãos”, afirmou.

No Celeiro, os visitantes encontram peças exclusivas de artistas de diversas cidades da Paraíba, que utilizam como matéria-prima madeira, couro, papel, metal, cerâmica, fibras, tecelagem, entre outras tipologias.

Ilson avalia que o artesanato paraibano é bastante apreciado pelos turistas. “Nós produzimos um artesanato de boa qualidade e acessível e no final de ano, com as festas natalinas, muitas pessoas gostam de presentear. Então, é uma boa pedida para quem quer dar um bom presente, um presente com personalidade, exclusivo, feito artesanalmente”, destaca.

Serviço – O Celeiro é uma vitrine para exposição dos trabalhos artesanais do Estado, aberto para os artistas interessados em expor e vender seus produtos, independente da participação em exposições. Mais informações pelo telefone: (83) 99879-0291.