São José dos Campos x Praia Clube Horário, Escalações, Palpites e Onde Assistir ao Jogo da Superliga Masculina de Vôlei

Por MRNews



São José dos Campos x Praia Clube: horário e onde assistir ao confronto pela Superliga Masculina

Nesta sexta-feira, dia 8 de novembro, São José Vôlei e Praia Clube entram em quadra para um confronto antecipado válido pela 10ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei 2024-25. A partida ocorre na Arena São José dos Campos, em São José dos Campos, São Paulo, e promete emoção para os fãs de vôlei que acompanham o campeonato.

Informações do Jogo

– **Data:** Sexta-feira, 8 de novembro de 2024

– **Horário:** 18h30 (horário de Brasília)

– **Local:** Arena São José dos Campos, São José dos Campos, SP

– **Onde Assistir:** SporTV 2 (TV por assinatura)

Desempenho das Equipes

O Praia Clube chega ao jogo com o ânimo elevado após vencer o Vedacit Vôlei Guarulhos por três sets a zero na última terça-feira (5), no Ginásio do UTC, em Uberlândia. A equipe mineira ocupa a sétima posição na tabela da Superliga, com uma vitória e duas derrotas, somando quatro pontos. A boa performance no último jogo deu ao time a confiança necessária para buscar mais uma vitória fora de casa.

Já o São José Vôlei, que está em 11º lugar com dois pontos, ainda tenta encontrar seu melhor ritmo nesta temporada. A equipe teve uma derrota recente contra o Cruzeiro, também por três sets a zero, em uma partida que expôs áreas para melhora. Com uma vitória e duas derrotas até o momento, o time de São José dos Campos busca usar o fator casa para superar o Praia Clube e melhorar sua posição na tabela.

Tabela de Classificação da Superliga Masculina

1. **Cruzeiro:** 11 pontos (4 vitórias, 0 derrotas)

2. **SESI-Bauru:** 9 pontos (3 vitórias, 0 derrotas)

3. **Campinas:** 8 pontos (3 vitórias, 0 derrotas)

4. **Guarulhos:** 5 pontos (2 vitórias, 1 derrota)

5. **Minas:** 5 pontos (1 vitória, 2 derrotas)

6. **Blumenau:** 4 pontos (1 vitória, 2 derrotas)

7. **Praia Clube:** 4 pontos (1 vitória, 2 derrotas)

8. **Suzano:** 4 pontos (1 vitória, 3 derrotas)

9. **Joinville:** 2 pontos (1 vitória, 2 derrotas)

10. **Goiás:** 2 pontos (1 vitória, 2 derrotas)

11. **São José dos Campos:** 2 pontos (1 vitória, 2 derrotas)

12. **Neurologia Ativa:** 1 ponto (0 vitórias, 3 derrotas)

O Que Esperar da Partida

Com equipes que vêm de resultados distintos, o jogo entre São José e Praia Clube promete um equilíbrio interessante. O Praia Clube, mesmo jogando fora de casa, está motivado para seguir crescendo na competição e buscar posições mais altas na classificação. Por outro lado, o São José Vôlei precisa vencer para se distanciar das últimas colocações e ganhar confiança no campeonato.

Este duelo é uma ótima oportunidade para acompanhar o desempenho dos times na Superliga e ver quem consegue levar a melhor em um confronto importante para ambos.

Onde Assistir à Superliga no Brasil

Os fãs de vôlei podem acompanhar toda a ação da Superliga Masculina pela televisão e plataformas de streaming. As principais emissoras, como SporTV, transmitem os jogos ao vivo, permitindo que os torcedores fiquem por dentro de cada lance e acompanhem suas equipes favoritas. Além disso, muitas plataformas digitais oferecem a opção de assistir aos jogos, ampliando o alcance da competição e facilitando o acesso para todos os admiradores do esporte.