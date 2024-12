ASSISTIR Bahia x Avaí/Kindermann Feminino AO VIVO LADIES CUP, HOJE (17/12), Palpites, Escalações

Por MRNews



O jogo entre Bahia x Avaí/Kindermann pelo LADIES CUP acontece hoje.

Bahia x Avaí/Kindermann: Jogo da Brasil Ladies Cup – Onde Assistir e Detalhes da Partida

Nesta terça-feira, 17 de dezembro de 2024, o estádio Canindé, em São Paulo, será o palco de um confronto importante na primeira rodada da Brasil Ladies Cup. As equipes Bahia e Avaí/Kindermann se enfrentam às 16h (horário de Brasília) em busca de um bom início na competição.

A Brasil Ladies Cup, que acontece de 15 a 22 de dezembro, é uma das principais competições de futebol feminino do Brasil. Esta é a quarta edição do torneio, que reúne grandes clubes do cenário feminino. O Bahia e o Avaí/Kindermann estão no Grupo A, ao lado da Seleção Paraguaia e dos Pumas do México, enquanto o Grupo B conta com equipes como o River Plate da Argentina, Athletico-PR, Grêmio e Sport.

O formato do torneio segue o mesmo das edições anteriores, com oito equipes divididas em duas chaves. Os dois melhores de cada grupo avançam para a grande final, que será disputada em jogo único.

Onde Assistir

TV : Bandsports

: Bandsports Streaming: Canal GOAT (no YouTube)

Ficha Técnica

Data : 17/12/2024

: 17/12/2024 Horário : 16h (de Brasília)

: 16h (de Brasília) Local : Estádio Canindé, São Paulo

: Estádio Canindé, São Paulo Rodada: 1ª rodada da Brasil Ladies Cup

Expectativa para o Jogo

Ambas as equipes vêm com força total para a competição e buscam uma boa performance para dar um passo importante em direção à classificação para a final. O Bahia, tradicional clube brasileiro, tem mostrado uma boa campanha nos últimos anos, enquanto o Avaí/Kindermann, sempre competitivo, busca surpreender os adversários nesta edição.

O jogo promete ser equilibrado, com as duas equipes lutando para somar pontos logo na primeira rodada, o que será crucial para a sequência do torneio.

Acompanhe todas as emoções do futebol feminino e não perca essa grande partida na Brasil Ladies Cup!