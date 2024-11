Caravana do Cuidar realiza 292 atendimentos no Residencial Vista do Verde

Os moradores do Residencial Vista do Verde, no Bairro das Indústrias, receberam, nesta sexta-feira (8), os serviços da Caravana do Cuidar, promovidos pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), em parceria com outras secretarias municipais. Dentre elas, a Secretaria de Habitação Social (Semhab), que incluiu a Caravana do Cuidar no cronograma de atividades oferecidas aos moradores do residencial.

Regina Franca, diretora do Trabalho Técnico Social da Semhab, explicou que a parceria com a caravana entrou no planejamento de atividades do projeto social já implantado no Residencial Vista do Verde. “Nós já estamos há mais de um ano acompanhando essas famílias, promovendo atividades, como os exercícios na praça, ou as orientações e encaminhamentos aos demais serviços da rede pública. Hoje, especificamente, recebemos as inscrições para o casamento comunitário”, comentou.

Uma das primeiras pessoas a se inscrever foi a Soraia Fernandes, que aos 60 anos vai realizar o sonho de casar com o amor da sua vida. “Nossa história começou aos 18 anos, mas não seguimos juntos, nos encontramos recentemente e graças a esse serviço, vamos nos casar. Já estava esperando essa oportunidade. Facilita muito ter um serviço que vem até a gente”, compartilhou.

Além dos serviços de assistência social, saúde, empregabilidade, embelezamento e da Defensoria Pública, normalmente oferecidos pela Caravana do Cuidar, os moradores também receberam orientações sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, palestra ministrada pela equipe de saúde em alusão ao Novembro Azul.

Atendimentos – Dos 292 atendimentos realizados nesta edição, foram registrados 42 atendimentos do Bolsa Família; 51 cadastros pro cartão SUS; 05 atendimentos do Cras; 09 atendimentos do Programa Eu Posso; 07 atendimentos na Defensoria Pública do Estado; 14 inscrições para casamento comunitário; 30 aferições de pressão arterial; 13 atendimentos odontológicos; 20 aplicações de vacinas; 14 testes rápidos de ISTs; 20 atendimentos da auriculoterapia; 25 cortes de cabelo; 21 atendimentos da manicure; e 20 da designer de sobrancelhas.