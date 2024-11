Semob-JP reforça orientação sobre trânsito e transporte para segundo dia do Enem 2024

Para garantir mais um dia de tranquilidade durante os acessos dos candidatos que vão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no próximo domingo (10), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), reforça mais uma vez as informações para a população sobre a operação especial de Trânsito e Transporte, que inclusive mantém a gratuidade do embarque nos ônibus para àqueles que apresentarem o cartão de confirmação do Enem 2024, documento que comprova a inscrição no exame.

De acordo com Expedito Leite Filho, superintendente da Semob-JP, assim como aconteceu no fim de semana passado, a expectativa para este segundo dia de provas é de tranquilidade no que diz respeito à mobilidade e segurança viária de todos. “Também estaremos empenhados para garantir o acesso de todos os candidatos aos locais de provas, assim como, o documento que comprova a inscrição do transporte público para àqueles que portarem a carteira de estudante. Seguimos com a orientação de que todos se programem para este dia e saiam com antecedência de casa”, ressaltou o gestor responsável pelo trânsito e transporte da Capital.

Passe Livre – Para ter acesso ao beneficio nos dias das provas, os passageiros deverão apresentar o cartão de confirmação do Enem 2024, documento que comprova a inscrição no exame e contém as informações pessoais, como nome, CPF e número de inscrição, além também, de um documento como foto.

Agentes de mobilidade – O planejamento da Semob-JP continuará com atuação de pelo menos 50 agentes de mobilidade, monitorando as vias a partir das 6h, orientando o fluxo de veículos e a passagem de pedestres. Entre os pontos monitorados por conta da alta demanda de candidatos, estão: UFPB (Castelo Branco), Unipê (Água Fria), IFPB (Jaguaribe), FPB (Avenida Walfredo Leal), Faculdade Maurício de Nassau (Avenida Epitácio Pessoa) e Lyceu Paraibano (Centro). Vale destacar que aos domingos, a faixa exclusiva de ônibus é liberada para todos os veículos, facilitando o deslocamento de quem for de carro ou moto aos locais de provas.

Operação de ônibus – Quanto ao transporte público, a operação típica de domingo com 50 linhas será ampliada para 54 nos horários que antecedem e encerram as provas. As linhas 502, 527, 1519 e 003, que geralmente não rodam, estarão ativas neste segundo dia de Enem. Além destas linhas, a 203, 202, 307, 229 serão reforçadas e as circulares 1500 e 5100 estarão operando com acréscimo de mais 22 viagens. Totalizando 150 ônibus em circulação, realizando 931 viagens.

Mais informações – Para conferir todos os detalhes sobre linhas e itinerários, a Semob-JP recomenda que os usuários de ônibus acessem o site portal.semobjp.pb.gov.br.