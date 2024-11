UEPB oferece 160 vagas para cursos técnicos em agropecuária

Divulgação/UEPB

A Escola Agrotécnica do Cajueiro (EAC), vinculada ao Centro de Ciências Humanas e Agrárias (CCHA) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Catolé do Rocha, no Sertão da Paraíba, está com inscrições abertas com 160 vagas oferecidas para cursos técnicos em Agropecuária, nas modalidades Integrado ao Ensino Médio e Subsequente ao Ensino Médio. O ingresso está previsto para o ano letivo de 2025.

As inscrições ocorrem até 29 de novembro, presencialmente, na Escola Agrotécnica do Cajueiro, ou on-line, por meio do formulário de inscrição. A seleção dos(as) candidatos(as) será realizada com base na análise do desempenho escolar nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Para os(as) candidatos(as) ao curso Integrado ao Ensino Médio, será considerado o desempenho no 8º ano do Ensino Fundamental II, e para os candidatos ao curso subsequente ao Ensino Médio, será considerado o desempenho no 3º ano do Ensino Médio.

O processo seletivo está distribuído em duas modalidades, dos quais 50% das vagas destinadas a residentes em Zona Rural, conforme a política de cotas da Instituição. São 80 vagas para o curso técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, e mais 80 para o curso técnico em Agropecuária Subsequente ao Ensino Médio, respeitando o percentual de vagas reservadas para os(as) residentes em Zona Rural.

A lista dos(as) classificados(as) será publicada no dia 6 de dezembro e estará disponível para consulta na Secretaria da Escola Agrotécnica do Cajueiro. As matrículas serão realizadas de 9 a 22 de dezembro para a 1ª chamada, de 2 a 8 de janeiro para a 2ª chamada, e 9 a 14 também de janeiro para a 3ª chamada.