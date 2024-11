Prefeito autoriza obras em 22 ruas do Cristo e 9 no João Paulo II, que ficarão totalmente pavimentados

Mais dois bairros de João Pessoa vão ficar totalmente pavimentados, com autorização pelo prefeito Cícero Lucena para o início das obras em 22 ruas no Cristo Redentor e outras 9 no João Paulo II. Durante solenidade, nesta terça-feira (5), o gestor da capital destacou o avanço do maior programa de pavimentação da história da cidade, reafirmou compromisso de que até o final do ano serão 50 bairros com calçamento 100% e projetou mais obras.

“Tínhamos assumido o compromisso com a cidade de João Pessoa de continuar o planejamento e as ações para atingir 100% da pavimentação e, hoje, estamos fechando os bairros João Paulo II e Cristo Redentor. Vamos continuar avançando, só nesse mês de novembro, serão 200 ordens de serviço para mais pavimentação, mostrando que, passada a eleição, o compromisso permanece, porque ele foi feito no alicerce da verdade”, afirmou o prefeito, ao lado do vice-prefeito Leo Bezerra, vereadores e secretários municipais.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, só no Cristo, que conta com 56 ruas incluídas no programa de pavimentação, o investimento é de R$ 14,2 milhões. São 27 vias já inauguradas e 29 contratadas, representando cerca de 10 quilômetros de ruas pavimentadas. Já no João Paulo II, são 55 ruas, sendo 31 já entregues e 24 contratadas, totalizando 9,6 quilômetros de vias pavimentadas e R$ 12,7 milhões de investimento.

O morador Lucinaldo Lins, da Rua Raimundo de Carvalho Nóbrega, agradeceu a chegada da pavimentação, destacando a melhoria na qualidade de vida dos moradores. “São 25 anos esperando esse momento, para acabar com o sofrimento de buracos, poeira e lama. Cansei de fazer requerimento para gestões passadas, mas só agora a gente tá podendo comemorar que a rua, enfim, será calçada”, afirmou.

Na Rua Vitorino Jorge de Souza, a dona de casa Luiza Nascimento observou que a acessibilidade presente nas obras de pavimentação vai garantir mais segurança para os moradores e visitantes com dificuldade de locomoção. “Tem muito idoso aqui no bairro, que sofre para andar em ruas cheias de buracos. Agora não, porque a gente ver como as obras são boas, completas de tudo, para melhorar para todo mundo”, comemorou.