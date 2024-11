Secretaria de Saúde orienta população masculina sobre prevenção de acidentes de trabalho

02/11/2024 |

08:00 |

11

Com a chegada do Novembro Azul, mês dedicado aos cuidados especiais com a saúde do homem, a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP) orienta a população masculina sobre a importância da prevenção de acidentes de trabalho. Segundo o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), os homens lideram as estatísticas em relação ao tema.

De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério da Saúde, a 1ª Macrorregional de Saúde de João Pessoa notificou 11.682 registros de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Desse total, 7.527 (64%) ocorreram com homens e 4.155 (36%) com mulheres. Os percentuais foram aferidos entre os anos de 2019 e 2023.

“O homem é quem mais adoece pelas causas evitáveis no Brasil e, em João Pessoa, seguimos essa mesma realidade. O comportamento masculino é o principal fator para o adoecimento e a morte nas diferentes faixas etárias, ainda mais comum na idade adulto-jovem. Esse fenômeno é considerado determinante de gênero na saúde e tem impactado negativamente a qualidade de vida e os indicadores de saúde”, revelou Késsio Brito, coordenador da Área Técnica de Saúde do Homem da SMS.

O coordenador ainda ressaltou que o homem é ensinado desde a infância que é mais resistente, não adoece, é mais forte, e isso acaba gerando a negligência e a falta de cuidado com a sua saúde. “Por essa razão, nossas principais estratégias na Secretaria Municipal de Saúde de melhorar esse cenário preocupante de morbimortalidade na população masculina é a desconstrução do machismo, junto com a sensibilização para mudança do comportamento autodestrutivo, tipicamente masculino”, destacou Késsio Brito.

Para a Área Técnica de Saúde do Homem, os profissionais de saúde precisam fazer a leitura desse contexto para melhor acolher e desenvolver estratégias cada vez mais efetivas voltadas para reduzir o impacto do machismo como determinante social.