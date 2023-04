Nesta quarta-feira

João Pessoa segue vacinação contra Covid-19 com a dose bivalente para pessoas acima de 18 anos

Dando continuidade à assistência preventiva e de promoção à saúde, nesta quarta-feira (26), a Prefeitura de João Pessoa segue garantindo todas as vacinas que protegem contra Covid-19. Desde esta terça-feira (25), a dose de reforço bivalente foi ampliada para todas as pessoas acima de 18 anos de idade, que tenham completado o esquema primário ou com doses de reforço com as vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer), com pelo menos 120 dias.

Nos serviços de saúde estão sendo ofertadas também a vacina contra Influenza e todos os imunizantes elencados no Programa Nacional de Imunização (PNI), que fazem parte do calendário de rotina. O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

As vacinas estão disponíveis nas policlínicas municipais, Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre e, nas unidades de saúde da família (USFs), de acordo com o horário de funcionamento de cada serviço. Já o ponto fixo instalado no Mangabeira Shopping, criado estrategicamente para atender a população em horário diferenciando, funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h e, aos sábados, das 8h às 16h.

Com a nova ampliação do Ministério da Saúde, a Pfizer Bivalente passa a ser ofertada a toda população acima de 18 anos, que já tenha recebido, pelo menos, duas doses monovalentes como esquema primário. “Seguimos trabalhando e garantindo a assistência preventiva em saúde pública para toda a população pessoense. Alertando principalmente sobre a importância da prevenção por meio das vacinas, que são seguras, eficazes e capazes de salvar milhares de vidas em todo o mundo”, destacou o chefe da Seção de Imunização de João Pessoa, Fernando Virgolino.

Influenza – A vacinação tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza, na população-alvo para a vacinação. O imunizante contra o vírus é trivalente e apresenta três tipos de cepas: A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09, A/Darwin/9/2021 (H3N2) e B/Áustria/02/1359417/2021 (linhagem B/Victoria).

Fazem parte do grupo prioritário para Influenza: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias); trabalhadores da saúde; gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com idade superior a 60 anos; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade com mais de 18 anos de idade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Documentação – Para receber a vacina contra Covid-19 é necessário apresentar um documento oficial, cartão do SUS e cartão de vacina que comprove outras doses dos imunizantes que previnem contra Covid-19.

Já para receber a vacina contra Influenza, todos que fazem parte do grupo prioritário precisam apresentar documentos comprobatórios de cada condição específica: declaração ou receita médica. Já os trabalhadores de saúde precisam apresentar cópia de documento que comprove vínculo ativo como trabalhador de saúde, que deve ficar retida no local. São eles: carteira do conselho profissional ou contracheque. No caso de estudantes que estagiam em serviço de saúde, devem apresentar declaração da instituição de ensino e do serviço onde atuam.

Locais para vacinação em João Pessoa nesta quarta-feira (26):

Vacinação contra Influenza (apenas para grupos prioritários):

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Crianças e adultos – acesso para pedestres

Apenas adultos – acesso drive-thru

Vacinação contra Covid-19:

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – (apenas acesso pedestre)

Crianças de 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

3ª dose: Pfizer-BioNTech baby (60 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – (apenas acesso pedestre)

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer pediátrica

2ª dose: Pfizer pediátrica (56 dias)

3ª dose: Pfizer pediátrica (120 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h – (apenas acesso pedestre)

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (60 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

– Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h e das 12h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Mangabeira Shopping (pedestres e drive-thru) – 13h às 22h

Com a Pfizer Bivalente – Acima de 18 anos (sem agendamento)

1ª dose: Dose única de reforço

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h (drive e pedestre)

– Policlínicas Municipais – 8h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 8h às 16h

– Unidades de Saúde da Família – 8h às 11h e das 12h às 16h

Distrito Sanitário I:

1. USF Integrada Cruz das Armas I

2. USF Integrada Cruz das Armas II

3. USF Integrada Verde e Vida

4. USF Integrada Saúde e Vida

5. USF Integrada Costa e Silva

6. USF Integrado Bairro das Indústrias I e II

Distrito Sanitário II:

1. USF Grotão

2. USF Colinas do Sul

3. USF Integrando Vidas

4. USF Integrada Geisel

5. USF Unindo Vidas

6. USF Qualidade de Vida

Distrito Sanitário III:

1. USF Integrada José Américo

2. USF Integrada Cidade Verde

3. USF Integrada Mangabeira

4. USF Integrada Nova Esperança

5. USF Integrada Ipiranga

6. USF Integrada Rosa de Fátima

Distrito Sanitário IV:

1. USF Alto do Céu Integrado

2. USF Viver Bem

3. USF Ilha do Bispo

4. USF Matinha I

5. USF Roger Integrado

6. USF Varadouro

Distrito Sanitário V:

1. Bessa

2. São José

3. Santa Clara

4. Altiplano

5. Bancários

6. Cidade Recreio

Vacinação Domiciliar

– Pessoas acamadas e restritas ao leito que fazem parte do grupo prioritário

Agendamento: (83) 98645-7727

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*Exceção das USFs: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV e Jardim Planalto.