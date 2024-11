A classificação do Atlético-MG para a final da Libertadores rendeu momentos de descontração entre os jogadores nos bastidores, e Deyverson protagonizou um deles. Em um vídeo divulgado pela TV Galo, gravado dentro do ônibus a caminho do estádio Monumental de Núñez, o atacante provoca Hulk, chamando o paraibano de “Bunda de Tanajura”.

Deyverson provoca Hulk em clima descontraído: “Agora somos da Marvel”. (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

Hoje daqui eu não saio. Duvido ele me tirar daqui hoje”, brincou Deyverson, sentado no lugar de Hulk. Bunda de Tanajura, quem manda aqui sou eu Deyverson

A situação continuou com Deyverson associando o clima à Marvel, autointitulando-se “De Paul” (referindo-se ao personagem Deadpool). Quando Hulk finalmente entrou no ônibus, Deyverson foi retirado do lugar com facilidade, enquanto o paraibano contava de forma irônica: “5, 4, 3, 2, 1…” e o tirava com uma mão só. O lateral Mariano também participou do momento, entregando Deyverson sobre o apelido “Bunda de Tanajura”.

Vivendo grande fase sob a liderança do paraibano Hulk e do técnico Gabriel Milito, o Atlético-MG se prepara agora para duas grandes decisões. A equipe está na final da Libertadores, onde enfrentará o Botafogo, e na Copa do Brasil, com o Flamengo pela frente.

deyverson chamando o hulk de bunda de tanajura kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/NuvUBDPEw8 — out of context brasileirão (@oocbrsao) October 31, 2024

